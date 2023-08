Sabato a is Canaleddus il Party Eclectic

Sabato a is Canaleddus il Party Eclectic, Arriva anche in Sardegna la serata Eclectic, diretta da Stefano Vacca in arte Siko che farà tappa questo s al – a dalle 18 in poi.

E’ stata scelta la costa sud della incantevole Sardegna in una baia davanti al mare, immersi nella natura in una foresta di eucalipti, per ricreare gli scenari e il sound delle leggendarie feste della messicana Tulum, una delle capitali della musica elettronica, dove già Eclectic ha detto la sua.

A Is Canaleddus Eclectic farà tutto in grande chiamando come ospiti speciali della serata, dalla Svizzera i Dangel Twins, un duo tech house che sta infiammando la scena di Zurigo.

Insieme a loro il nuovo “enfant prodige” della Afro House Sinvergüenza, radici colombiane ma nato e cresciuto a Milano, già in tour in Sardegna da diverse settimane.

In line up ci sono gli isolani Francesco Vinci e Kambó Dj, oltre allo stesso Siko, ma soprattutto c’è il ritorno dei Mr.Bizz, che saliranno in scena con un due ore di live set e un viaggio elettronico da non perdere.

L’evento non sarà solo musica

L’evento non sarà solo musica, come afferma Siko, ma un viaggio sensoriale che permetta a tutti i presenti di vivere un’esperienza diversa dalla solita serata. Allestimenti, incensi, luci particolari per stimolare tutti e rendere l’appuntamento ancora più unico del genere come nella filosofia di Eclectic che ha già un bel curriculum di serate ed eventi in giro per il mondo, sposando la filosofia di attraversare la musica techno e house percorrendo tutte le sue sfumature.

Aria fresca, quindi nel panorama di musica “alternativa” – termine adatto purtroppo solo nell’isola ma ad appena un’ora di volo fuori luogo perché trattasi di normalità – per un Sud Sardegna ancora poveri di eventi del genere se si escludono i locali che provano a proporre al grande pubblico ritmi diversi, afro, latini, melodici e tribal senza per queste voler restare ritrovi di nicchia.

Non rimane altro che preparare il dress code che sarà “TULUMINATI” e non prendere impegni per questa data.

Se non sai come vestirti, suggerisce Siko puoi trovare ispirazione cercando su google “tuluminati outfit”. Sentiti libero, libero di perderti!

Info whatsapp 3285911542

