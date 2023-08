Sa Panada, eccellenza gastronomica ospite del Festival regionale sul cibo di qualità

Sa Panada, eccellenza gastronomica ospite del Festival regionale sul cibo di qualità, Siddi, Sa panada, il gioiello dell’alimentazione per eccellenza che unisce le tre comunità di Assemini, Cuglieri e Oschiri, sarà ospite della sedicesima edizione di Appetitosamente, il festival dedicato al cibo di qualità. Sabato 5 agosto dalle 11 alle 13 a Casa Pau, il dialogo sul gioiello della dieta sardo mediterranea con l’antropologa Veronica Matta, autrice del saggio Panada on the road, con la presenza di Rita Fenu e le produttrici Sonia Angotzi e Tiziana Collu che saranno protagoniste di uno show cooking sulla panada cuglieritana e asseminese.

Esiste in Sardegna una via della Panada in grado di unire i territori di Assemini, Cuglieri e Oschiri, luoghi in cui questa pietanza è segno identitario e di tradizione. Dove nascono le panadas? Quanta strada hanno percorso prima di arrivare in Sardegna? Come sono legate alla storia di tre comunità sarde che, anche se pur distanti tra loro, hanno confezionato feste e sagre in loro onore, richiamando migliaia di visitatori e turisti da tutta isola?

«Tanti i segreti custoditi da un singolare scrigno – rivela e documenta l’antropologa Veronica Matta nella sua opera – una specialità gastronomica di vasta e meritata notorietà, apprezzata dai buongustai. Per molte ragioni è infatti un fiore all’occhiello di Assemini, la sua “capitale”, e di Oschiri e Cuglieri che – pur nell’esaltazione di locali diversità – ne tramandano con orgoglio le originali, autentiche caratteristiche spesso poco conosciute o addirittura patrimonio segreto di pochi. Sono infatti oggetto di un riservato passa-parola che lega – ormai da molti secoli – la preziosa attività di generazioni di abili e appassionate mani. Un cibo, buono da mangiare e da pensare, simbolo identitario di comunità che possono vantare lunga storia e solide tradizioni».

«Sa panada e Cuglieri – spiega la produttrice Sonia Angotzi – hanno un rapporto simbiotico: non esiste ricorrenza religiosa o civile in cui essa non sia presente. Scommettiamo sul nostro prodotto tradizionale, dopo aver ottenuto nel 2021 la certificazione Pat – non solo come simbolo identitario e culturale ma anche come reale opportunità economica». «Con il mio Fatu in domo “A Silvia piace” – dichiara l’imprenditrice Tiziana Collu – puntiamo sulla qualità della panada asseminese, per il conseguimento del marchio Igp di questo magico scrigno ripieno”.