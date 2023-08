Romano De Marco presenta “Codice di Ferro” al Fico d’India (Lungomare Poetto 324) alle 19

“Codice di Ferro, il nuovo thriller di Romano De Marco, Camena Editore, sarà presentato domani 2 giugno, alle 19 al Fico d’India, in collaborazione con la libreria InKentro. Dialogheranno con l’autore Francesca Spanu e Andrea Fulgheri

Romano De Marco presenta “Codice di Ferro” al Fico d’India

“Codice di Ferro” di Romano De Marco, il secondo romanzo pubblicato da Camena Edizioni — dopo “White Light” di Davide Catinari, lo scorso anno — è un thriller che si legge come se si stesse guardando un poliziesco italiano degli anni Settanta, o un film di arti marziali senza esclusione di colpi.

«”Codice di Ferro” è un omaggio agli action movie che mi hanno formato e alle loro atmosfere», spiega De Marco: «Allo stesso tempo volevo trasporre su carta il ritmo, l’azione, i tanti dialoghi e le poche descrizioni che prima avevo visto rappresentate solo sullo schermo»

«Per noi di Camena», raccontano Stefano Obino e Andrea Fulgheri, «l‘editoria ha un prestigio che ci piace tenere alto. Ecco perché pubblichiamo pochi ma selezionati titoli all’anno. Avevamo chiesto a Romano de Marco, storico amico dell’Accademia d’arte di Cagliari, se avesse qualche lavoro in uscita: ci ha proposto “Codice di Ferro”, che era rimasto nel cassetto per diversi anni. La storia, un accurato poliziesco d‘azione, ci ha colpito fin dalla prima lettura. Un intrigo dal sapore d‘altri tempi ma con la scrittura moderna e dinamica di Romano. Romano è un autore che ha pubblicato con grandi case editrici nazionali: averlo con noi è un‘esperienza importante. Da quel primo contatto è passato quasi un anno, e finalmente possiamo presentare al mondo il neo-nato di casa Camena: “Codice di Ferro”, di Romano De Marco».

L’autore

Romano De Marco è dirigente in uno dei maggiori gruppi bancari italiani, vive tra Ortona (Abruzzo) e Modena. Ha esordito nel 2009 con il Giallo Mondadori n. 2974. Ha pubblicato tredici romanzi (di cui uno con lo pseudonimo Vanni Sbragia) e una raccolta di racconti, con Feltrinelli, Piemme, Salani. Alcuni suoi romanzi sono stati tradotti all‘estero e due sono stati riadattati in graphic novel.

Ha pubblicato racconti e articoli su Linus, Il Corriere della sera, Micromega, I classici del Giallo Mondadori. Ha vinto vari riconoscimenti nazionali come il Premio Scerbanenco dei lettori (nel 2017 e nel 2019) il Premio Fedeli, Il Premio NebbiaGialla e il Premio Giallo Ceresio. “Codice di Ferro” è un suo romanzo inedito scritto nel 2008 e pubblicato esclusivamente in audiolibro da Storytel nel 2020.