RO racing, fine settimana al sapore di champagne: podi e vittorie per i portacolori della scuderia

Il weekend appena archiviato ha regalato numerose soddisfazioni al team di Cianciana (AG)

Cronoscalata Svolte di Popoli, Slalom Città di SantoPadre e Slalom Santo Stefano Mannoli. Le tre competizioni svoltesi nel Bel Paese nel fine settimana che ha preceduto Ferragosto vanno in archivio con un minimo comune denominatore: a spiccare, prendersi la scena e guadagnarsi la copertina sono stati, a suon di podi e vittorie di categoria, i portacolori della Ro racing.

Cronoscalata Svolte di Popoli: Benenati sugli scudi

Alla sessantunesima edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli, disputatasi in Abruzzo e valida per il Trofeo italiano velocità della montagna, tra le auto storiche ha ben figurato Bernardo Benenati, che a bordo della sua Volkswagen Golf Gti ha conquistato il secondo posto del Terzo Raggruppamento e la vittoria di classe.

Slalom Città di Santopadre: Bonavires, Giamboi e Miglionico i numeri uno. Bene Mattonen

Nel piccolo comune in provincia di Frosinone, in occasione della diciannovesima edizione dello Slalom Città di Santopadre, valevole per il Campionato italiano slalom, Ignazio Bonavires si è imposto nel Gruppo Racing Start Plus e nella classe RSP1.6 a bordo di una Peugeot 106.

L’altra portacolori Ro racing, Angelica Giamboi, ha ancora una volta primeggiato tra le dame e ha condotto la sua Fiat X1/9 alla vittoria nel Gruppo Speciale Slalom e nella classe S3.

Rientro da centodieci e lode per Saverio Miglionico, che a bordo di Autobianchi A112 Abarth ha vinto la categoria E1 Italia e la classe E1 1150. Nella stessa gara è salito sul secondo gradino del podio della classe N2000 il rallysta Mario Mattone, noto Mattonen.

Slalom Santo Stefano Mannoli: Di Carlo sale sul gradino più alto del podio

In provincia di Reggio Calabria, in occasione del dodicesimo Slalom Santo Stefano Mannoli andato in scena domenica, Salvatore Di Carlo ha raggiunto la piazza d’onore della classe S7 del Gruppo Speciale con la sua Renault 5 Gt Turbo.

