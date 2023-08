Rally Città di Scorzè: bilancio in chiaroscuro per HP Sport

Il classico appuntamento estivo in terra veneta si è rivelato anche quest’anno ricco di insidie. Il meteo ha contribuito a rendere ostica la prova: dopo uno shakedown asciutto, la pioggia è diventata assoluta

protagonista della due giorni di gare; non pochi i problemi nella scelta dei penumatici da parte degli equipaggi

L’appuntamento di Scorzè, valido per la Coppa Rally di Zona 4, non ha fatto sconti: come da tradizione si è rivelato selettivo. HP Sport si è presentata al via della gara veneta con quattro equipaggi: due di loro, per la precisione Zavagno-Gioelli (DS 3/N5) e Baldin-Carraro (Clio Will. A7), hanno tagliato il traguardo rispettivamente primo e quarti di Classe; destino ben diverso per Stevanato-De Lazzari (Peugeot 208 Rally4) e Crosara-Silotto (Peugeot 106/A6) che hanno lasciato la compagnia nel finale di gara.

Le dichiarazioni

“Un successo e un piazzamento di classe, viste le condizioni meteo sono risultati che ci rendono soddisfatti.

Resta invece l’amaro in bocca per il ritiro degli altri nostri due equipaggi ad un passo dal termine delle gare, quando c’erano tutte le condizioni per fare bene, siamo certi che potranno rifarsi molto presto”, le parole del management di HP Sport.

advertisement

Potrebbe interessarti anche: Rally Valle Oltrepò: HP Sport e Andrea Carella secondi assoluti



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui