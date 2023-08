AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Esserci sempre, anche a ferragosto, per contrastare atti di criminalità e per assicurare alla giustizia chi commette reati come questo”. Così il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, commentando l’operazione che ha portato all’arresto di sei tunisini per atti di pirateria al largo di Lampedusa. xn3/vbo