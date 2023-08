Qualche curiosità prima di adottare un gattino

Qualche curiosità prima di adottare un gattino, negli ultimi anni in particolare, gli animali sono diventati parte integrante della famiglia. C’è chi li tratta come se fossero propri figli a tutti gli effetti e se pensiamo ai bambini, loro li trattano come fratelli minori. Offrono il loro amore spesso in maniera incondizionata.

Ora vediamo alcune curiosità prima di adottare un gattino.

L’amore verso gli animali domestici non è ciò che accomuna tutti, ma una almeno una famiglia su tre in Italia possiede un animale domestico; che sia un cane, o un gatto o un coniglio nano. Non è inusuale di questi tempi che dentro casa si abbiano anche dei maialini da compagnia.

Sicuramente un cane e un gatto non si possono paragonare, sono completamente differenti.

C’è un gruppo di persone che preferisce il gatto e un altro che preferisce il cane, sono decisamente diversi anche nei modi di esprimere le loro emozioni.

Il modo in cui il cane manifesta il suo amore sicuramente lo si vede senza particolare attenzione; inizia a cercare le coccole, a saltarti addosso e scodinzolare come un pazzo. L’amore che ci danno questi due fantastici amici lo manifestano in due modi contrapposti.

Pensiamo che i gatti venivano venerati dagli Egizi, erano ritenuti sacri. In tantissimi ritrovamenti che ci sono stati, la figura del gatto è presente, quasi a voler sottolineare quanto fossero importanti già in passato. Una creatura affascinante che creava curiosità.

Il suo ruolo oggi è cambiato

Il suo ruolo oggi è cambiato; infatti, è diventato un animale domestico a tutti gli effetti.

Diversi studi hanno affermato l’importanza di avere un animale in casa per il benessere psicofisico degli adulti, ma anche dei bambini. Di fondamentale aiuto anche nelle persone che soffrono di ansia. Anche solo coccolarlo per pochi minuti al giorno riduce una buona parte dello stress.

Il gatto desidera la nostra compagnia, ma allo stesso tempo ama stare anche un po’ da solo.

Adora le coccole e che tu ti prenda cura di lui, soprattutto se vive con te dentro casa; non rinuncia alla sua caccia mattutina portando il suo bottino vicino a te, come se fosse un regalo. Infatti, non perde l’occasione per farsi accarezzare al tuo rientro a casa, per dedicarti la sua serenata di fusa tutta per te.

Probabilmente ha un particolare debole per te se cerca durante i suoi tantissimi riposini, di adagiarsi sulle tue gambe o sopra di te per star comodi.

Anche se a primo impatto potrebbe sembrare che di te non gliene freghi nulla, non è così; è attento e tiene sempre d’occhio quello che fai, se ti sposti di stanza tende a seguirti per curiosità. Adora i bambini e prendersi una scorpacciata di coccole anche da loro.

Prendetevi cura dei vostri amici a quattro zampe e vi rimarranno fedeli sempre.

Simona Baccoli