Polizia di Stato di Cagliari: giovane ventiquattrenne tenta la fuga ma viene fermato dalla Polizia.

Nelle prime ore del mattino del 10 agosto, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Cagliari, mentre transitava nel centro abitato di Cagliari, veniva attirata dal forte rumore emesso da un veicolo e procedeva al controllo. Dopo un rocambolesco inseguimento in auto e il tentativo di scappare a piedi, il conducente è stato fermato. Dagli accertamenti il giovane fermato è destinatario di una sentenza di condanna per omicidio e di trovarsi in regime di permesso premio concesso dall’Autorità Giudiziaria, per svolgere un’attività lavorativa presso un esercizio commerciale sito nel Comune di Sarroch, luogo in cui doveva dimorare per alcuni giorni prima di rientrare all’Istituto di pena minorile di Quartucciu. Tra le prescrizioni imposte dal provvedimento, oltre alla dimora, il ventiquattrenne non poteva condurre veicoli a motore. Sottoposto ad accertamenti etilometrici, poiché emanava intenso alito alcolico, risultava positivo.

Il giovane in seguito all’accaduto è stato denunciato a piede libero per il reato di cui all’art.337 c.p. e gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.