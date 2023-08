Più donne e giovani fanno impresa nel mondo della cultura

ROMA (ITALPRESS) – In Italia sempre più donne e giovani puntano sulla cultura per fare business. Sul totale delle aziende esistenti nel Paese, come mostra una analisi di Unioncamere e Centro studi Tagliacarne, una su quattro è un’impresa al femminile, mentre una su 10 è guidata da under 35. In entrambi i casi, il peso percentuale di donne e giovani è maggiore rispetto al totale delle aziende italiane, in cui le imprese femminili valgono da sole più del 22% del totale e quelle giovanili quasi il 9%.

