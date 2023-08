Piano di selezione genetica ovina: esperti a confronto a Bonorva

Piano di selezione genetica ovina: esperti a confronto a Bonorva, Sassari, 04 agosto 2023 – Mettere a sistema i dati della selezione scientifica per l’elaborazione di pubblicazioni internazionali che siano di supporto alla tutela e qualità della razza ovina autoctona; istituzione di una commissione regionale One Health in grado di affrontare un approccio globale volto a raggiungere il benessere della popolazione; stabilire se proseguire nella strada dell’eradicazione o del controllo della malattia, preservando il patrimonio genetico e migliorando la qualità della razza animale e puntando sulla sicurezza alimentare. Sono questi i punti focali sulla quale si è concentrata l’attenzione durante il convegno orggnizzato dalla Asl di Sassari, “Piano di selezione genetica ovina per la encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie): criticità e prospettive”, svoltosi questa mattina a Bonorva.

“Il nostro territorio in Sardegna, è probabilmente uno dei pochi, che sul piano di selezione genetica per le malattie trasmissibili, e in particolare la scrapie, ha uno storico di 10 anni di esperienza. Una mole di dati che, analizzati, potrebbero supportare il processo di miglioramento della qualità, sia negli animali che della sicurezza alimentare, nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche pilota a livello nazionale per questo tipo di patologia. Il nostro obiettivo come azienda, è sicuramente quello di supportare il comparto nell’istituzione di una commissione Regionale One Health, una commissione tecnico scientifica, che raggruppi al suo interno la parte politica, quella istituzionale e scientifica, oltre alle associazioni di categoria e che vede la Asl di Sassari come raccordo tra tutti i soggetti coinvolti”, ha detto il direttore generale della Asl di Sassari Flavio Sensi.

advertisement

Un appello al settore ovi-caprino e’ arrivato dagli assessori regionale presenti: “Vi chiediamo di presentare un progetto di sintesi dell’intero comparto che possa esser analizzato e portato avanti dalla politica”, ha detto l’assessore agli Enti Locali Aldo Salaris. “Il grande livello di esperienza raggiunto dai nostri operatori, pongono le basi per la realizzazione di progetti regionali che consentano studi scientifici per la prevenzione della malattia”, ha detto l’assessore regionale alla sanità, Carlo Doria.

“L’evento di oggi è un momento importante di confronto tra il mondo della sanità pubblica territoriale e gli allevatori, per fare il punto sul piano di selezione genetica per la scrapie. Una malattia che possiamo ascrivere ad un successo della veterinaria e del mondo degli allevatori perché con l’applicazione di questo piano di selezione genetica degli animali siamo riusciti a ridurne drasticamente l’incidenza”, spiegaFrancesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Asl di Sassari e organizzatore dell’evento. “In questa fase il dibattito si rende fondamentale per fare il punto del progetto e analizzare i costi e benefici dell’applicazione del piano e, in prospettiva, apportare degli eventuali correttivi e validare i pilastri sul quale si basa la pianificazione”, conclude Sgarangella.