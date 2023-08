Per la prima volta documentate in Romagna la nascita delle tartarughe marine “Caretta Caretta”

Da qualche giorno, in quel corridoio di sabbia, per mostrarci il ciclo evolutivo di questa specie, è stata installata una webcam che riprende quotidianamente – 24 ore su 24 – la vita del “nido”.

A creare il progetto è stato il fotografo ravennate Ottavio Giannella che si è occupato dell’installazione del sistema di ripresa grazie ai preziosi consigli del biologo Andrea Ferrari del Tao ( Turtles of the Adriatic Organization ).

Il progetto – che mostrerà pubblicamente per la prima volta in Romagna la deposizione e la schiusa delle uova di tartarughe marine – è stato reso possibile grazie al supporto della Fondazione “Cervia In”, un ente turistico che ha come mission la promozione della città di Cervia. Fin da subito, l’Associazione ha sostenuto l’iniziativa per far condividere al maggior numero di persone possibili un evento naturalistico mai ammirato prima. Notizie come queste, infatti, raccontano la natura intorno a noi e ci rassicurano sullo stato di salute dei nostri mari e delle nostre coste.