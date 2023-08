Passeggero colto da malore a bordo di una nave da crociera soccorso da un elicottero della Guardia Costiera

Nella serata di ieri 31.07.2023 la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un passeggero di nazionalità tailandese di 76 anni, cardiopatico con “pacemaker” non funzionante, a bordo della Nave COSTA TOSCANA a circa 38 NM a ovest di Sant’Antioco.

advertisement

Passeggero colto da malore a bordo di una nave da crociera soccorso da un elicottero della Guardia Costiera

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è disposto l’impiego di un elicottero delle 4^ Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu; velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali.

L’elicottero, – che al momento della richiesta di soccorso si trovava nell’area del comune di Sarroch per attività addestrativa, –

una volta attivato dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Cagliari, dirigeva con rotta verso la nave; e, giunto sulla sua verticale, ha proceduto al recupero dell’uomo tramite aerosoccorritore:

che, calato sul ponte della Nave, metteva in sicurezza il passeggero per il successivo trasbordo a bordo dell’elicottero tramite barella MEDEVAC, dove successivamente veniva imbarcato anche il medico della nave.

Completata l’evacuazione medica, l’elicottero della Guardia Costiera trasporta il passeggero verso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, dove l’uomo è immediatamente affidato alle cure dei sanitari della struttura.

Cagliari, 31 luglio 2023

Per altre notizie simili clicca qui: Operazione Di Soccorso Della Guardia Costiera Di La Maddalena