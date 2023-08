Paolo Gasparini, Presidente SIGU, all’Agenzia Europea del Farmaco

Il Presidente Societa’ Italiana Di Genetica Umana Paolo Gasparini Nominato Rappresentante Per L’Italia Del Chmp, Il Comitato Per I Medicinali Ad Uso Umano Dell’ema (Agenzia Europea Del Farmaco)

28 agosto 2023. Importante riconoscimento europeoper il prof. Paolo Gasparini, Presidente SIGU, direttore vicario del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, docente di Genetica all’Università di Trieste, direttore del Dipartimento dei Servizi di Diagnostica Avanzata e direttore della Genetica Medica dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo”di Trieste.

A queste cariche si aggiunge ora il prestigioso incarico europeo appena ricevuto: è nominato rappresentante per l’Italia del CHMP, il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA).

Gasparini prende quindi il posto del suo predecessore, Armando Genazzani. Gasparini non è nuovo in ambito EMA: già l’anno scorso era stato nominato “Rappresentante dei Clinici” al Committee for Advanced Therapies (CAT) dell’ente regolatorio europeo che, secondo la nuova riforma della legislazione farmaceutica, non esisterà più.