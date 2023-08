Oristano – La staffetta delle due Torri, a nuoto da San Giovanni a Torregrande

Una nuova edizione di Power Of Sport è pronta a partire e a travolgere di energia la borgata marina di Oristano.

La seconda edizione di Power Of Sport, ideata e organizzata dall’associazione Sea Scout, in programma dal 1° al 3 settembre 2023, porterà numerosi atleti con e senza disabilità a confrontarsi e cimentarsi in diverse discipline.

Power Of Sport è più un ideale che un’idea: è la realizzazione pratica dello sport che crea una cultura dell’integrazione e della solidarietà, in cui l’accettazione e la valorizzazione della diversità possa diventare la quotidianità.

Il programma è molto fitto, si comincia venerdì 1° settembre con il grande evento “Nuotiamo insieme”, la staffetta internazionale integrata di promozione sociale delle due torri: gli atleti e gli amanti del nuoto sono invitati a partecipare ad una staffetta il cui percorso avrà avvio dalle acque di San Giovanni di Sinis fino a raggiungere la torre di Torregrande. Si tratta di circa 7 chilometri da percorrere a nuoto, le iscrizioni apriranno alle ore 9:00 nell’area antistante la spiaggia di Mare Morto. “Chiunque potrà partecipare e ciascuno potrà decidere di compiere pochi metri o diverse centinaia, dipende dalle capacità di ciascuno- spiega Riccardo La Porta, fondatore dell’Associazione Sea Scout- a sostegno dei partecipanti ci saranno oltre 20 imbarcazioni. Si tratta di una competizione il cui unico obiettivo è quello di vedere in acqua persone che convivono con disabilità e persone che non ci convivono.”

“Power Of Sport- spiega Rita Taris, presidente di Power of Sport- è un contenitore di eventi che si è presentato per la prima volta lo scorso anno, ha riscosso molto successo e ha portato alle persone un messaggio chiaro: lo sport è capace di azzerare le differenze”.

L’atleta che arriverà per primo a Torregrande, avrà il compito di correre verso una campana posizionata sulla spiaggia e dare avvio alla lunga tre giorni.

“Sarà un’occasione imperdibile per ribadire il concetto dell’inclusione attraverso lo Sport – commenta Carmen Mura, presidente regionale FISDIR- la formula multidisciplinare “per tutti”, favorirà con certezza il divertimento con le tante attività sportive previste, ma darà anche la possibilità ai nostri atleti di competere nell’ evento nazionale più importante della Fisdir per quanto riguarda la disciplina del nuoto in acque libere con il Campionato Italiano.”

Sono convinta che i grandi sforzi che Sea Scuot sta facendo per la riuscita di questa 3 giorni di Sport e cultura, saranno ampiamente ripagati e tutto andrà per il meglio!

Venerdì 1° settembre alle 20:30 nella piazza della Torre, all’interno del Villaggio di Power Of Sport, si darà avvio al laboratorio aperto alle emozioni “la stanza degli affetti” a cui seguirà il talk “Uguale a chi? E’ più facile omologare le differenze che comprenderle”.

In programma il 2 e il 3 settembre ci sono anche un meeting interregionale FISDIR di tiro con l’arco e un meeting interregionale FISDIR di tennistavolo.

Durante la tre giorni il villaggio sportivo sarà la meta di appassionati di subacquea, beach soccer, beach rugby, vortex e prove di atletica, ciclismo e mountain bike, palla a mano e si potrà percorrere anche un percorso sensoriale. Anche in questo caso si tratta di sport che uniranno persone con e senza disabilità.

Power Of Sport, nasce dall’unione delle forze di Sea Scout, della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, del Comitato Paralimpico Italiano.