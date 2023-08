Oristano – Il Sindaco Sanna ritira le dimissioni e nomina tre assessori

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, ha ritirato le dimissioni presentate lo scorso 28 luglio in Consiglio comunale e ha nominato tre assessori.

Si tratta di Maria Bonaria Zedda, alla quale è stata assegnata la delega all’ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, frazioni, borgate e quartieri, Simone Prevete ai lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, servizi cimiteriali, toponomastica e Carmen Murru ai servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità.

“Alla luce dei numerosi incontri avvenuti in queste ultime settimane, facendo sintesi delle posizioni politiche che responsabilmente si avviano ad una risoluzione della crisi, comunico il ritiro delle dimissioni dalla carica di Sindaco di Oristano, presentate in Consiglio Comunale il 28 luglio ultimo scorso – precisa il Sindaco Sanna -. Per motivi indifferibili ed urgenti nomino i tre assessori, Maria Bonaria Zedda, Simone Prevete e Carmen Murru, al fine di poter intervenire tempestivamente sulle criticità, in questa fase più rilevanti, degli ambiti del decoro urbano, dei lavori pubblici e dei servizi sociali. Nel rispetto della norma, la delega di Vice Sindaco sarà assegnata all’Assessora Zedda, in via provvisoria, per l’anzianità amministrativa”.

Il Sindaco Sanna annuncia l’immediata operatività dell’esecutivo: “Per procedere quindi operativamente, con gli assessori competenti, sarà convocata per domani una giunta per affrontare immediatamente le situazioni più impellenti. Sarà mia cura nel più breve tempo possibile completare l’iter dell’esecutivo – sottolinea il Sindaco – sempre nell’interesse supremo della città di Oristano e con senso di responsabilità”.