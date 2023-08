Nessun pericolo al JustMe Porto Cervo

La direzione di JustMe Porto Cervo smentisce categoricamente la notizia pubblicata da alcune testate giornalistiche, secondo cui nel locale nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto si sarebbe ballato nonostante ci fosse una situazione pericolosa dovuta ad un incendio.

In realtà, l’incendio propagatosi in prossimità dell’Hotel Colonna Pevero, ha proseguito verso il mare per fortuna senza creare danni a nessuno; se non – purtroppo -per la macchia mediterranea. Per fortuna il maestrale ha portato l’incendio verso il mare.

Notizie in cui si parla di pericolo verso le persone o le strutture o fiamme che lambiscono le mura del locale sono false e tendenziose; come è stato, peraltro, smentito dagli stessi valorosi vigili del fuoco