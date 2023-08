ROMA (ITALPRESS) – Più occupati, ma non più qualificati. Il comparto del turismo ha registrato nel 2022 la maggior crescita facendo segnare un più 10,3%: nel confronto con l’anno precedente, come rileva un’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su base Istat, il numero di impiegati nel settore è passato così a 1 milione 338 mila: sono 130 mila i posti di lavoro in più creati negli ultimi 12 mesi.

fsc/gtr