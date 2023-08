Nei primi 6 mesi del 2023 creati 39 neo milionari

Gratta e Vinci speciale Agimeg, nei primi 6 mesi del 2023 creati 39 neo milionari. Lombardia top per vincite a sei zeri, ma il Lazio paga di più. Sette regioni ancore senza vincite milionarie. Tutti i dati e tabelle per regione

AGIMEG – La prima metà del 2023 è stata ricca di soddisfazioni per gli appassionati del Gratta e Vinci. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, ben 39 persone hanno cambiato vita – segnala l’agenzia di stampa Agimeg – grazie ad altrettante vincite milionarie.

In pratica, il Gratta e Vinci ha creato mediamente più di 6 neo milionari al mese. In totale, solo i tagliandi milionari (quindi senza tutti i premi minori) hanno fruttato premi per 97 milioni di euro. Rispetto ai primi 4 mesi del 2023, il totale dei premi distribuiti, che era di 58 milioni di euro, è aumentato di quasi il 70%. Per quanto riguarda invece le regioni, sono state 14 quelle ad aver ospitato almeno una vincita a 6 zeri, una in più rispetto ad i primi quattro mesi dell’anno, visto che è stata centrata una vincita milionaria in Molise.

Il primato spetta ancora alla Lombardia, con 7 vincite milionarie – sottolinea Agimeg -. Cambia il resto del podio, con Piemonte e Lazio a sei vincite. Cinque vincite milionarie per l’Emilia Romagna. La Campania rimane invece a 3 vincite milionarie.Tre vincite a testa anche per Campania e Veneto. Due milionari per la Puglia, mentre un solo milionario per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige e Molise.Sette invece le regioni ancora a secco di premi milionari al Gratta e Vinci e precisamente: Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda invece gli importi milionari vinti – evidenzia Agimeg – il Lazio scavalca tutti (nei primi 4 mesi dell’anno la Campania e Lombardia erano in testa a questa speciale classifica con un pari merito di 8 milioni di euro vinti), con vincite totali per 18 milioni di euro.Segue il Piemonte, con 15 milioni di euro vinti, la Lombardia con 14 milioni, l’Emilia Romagna (9), la Campania (8), Veneto (6), Basilicata, Calabria e Toscana (5), Puglia (4), Abruzzo, Marche, Trentino Alto Adige e Molise (2). (Nei grafici proposti, le regioni sono evidenziate per importi totali vinti).