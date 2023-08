Martedì 22 agosto il Festival Musica sulle Bocche si sposta all’Asinara: arriva Gegè Telesforo

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, l’artista foggiano dedica un tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy degli anni ’50. Si inizia alle 19 nell’incantevole scenario di Cala Reale

Da sempre Musica sulle Bocche è il festival che porta la grande musica in luoghi magnifici del nord Sardegna. Chiusa con successo la tappa centrale e cuore del Festival a Castelsardo, coi suoi quattro giorni ricchissimi di spettacoli, la carovana si sposta dall’isola a un’altra isola. Una tappa fissa nelle ultime edizioni del festival è, a Porto Torres, l’Isola dell’Asinara. Qui mercoledì 22 agosto, a partire dalle 19 nell’incantevole scenario di Cala Reale, infiammerà il tramonto la musica di Gegè Telesforo con il suo “Big Mama”, un tributo al blues e al jazz degli anni Cinquanta. Insieme al vocalist ci saranno Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (chitarre), Vittorio Solimene (tastiere) e Michele Santoleri (batteria).

È un ritorno alle origini il nuovo progetto del polistrumentista foggiano, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro paese. “Big Mama” è un tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy degli anni ’50 ma anche un omaggio al music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia. In attesa della nuova pubblicazione discografica su tutte le piattaforme digitali e in vinile, Telesforo ci regala un viaggio nel tempo grazie ad un organico composto da alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione.

“Ho sentito il “richiamo della foresta”, dopo avere sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti”, spiega l’artista. “Duke Ellington diceva: ‘Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni… non blues!’. Bene, questo è quello che faremo anche noi”.

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, Gegè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater e Bob Berg. Gegè Telesforo ha attraversato quarant’anni di storia della radio e tv con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza.

La compagnia Delcomar assicurerà una collegamento speciale per gli spettatori del festival, con un traghetto che partirà da Porto Torres alle 16.30 e ripartirà dall’Asinara alle 22. I biglietti si potranno acquistare alla Delcomar di Porto Torres. I biglietti per il concerto si possono acquistare invece sulla piattaforma Dice (https://dice.fm/) raggiungibile anche attraverso il sito del festival www.musicasullebocche.it , che offrirà in tempo reale le informazioni sugli spettacoli, così come le pagine social del festival.

Musica sulle Bocche è sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari grazie al progetto “Salute & Trigu”, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Alghero, dai Comuni che ospitano i concerti, con una nuova collaborazione con Coldiretti Sardegna, con il Dipartimento Produzione Multimediale della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e con l’Accademia alle Belle Arti di Sassari.