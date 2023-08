Superati i 600mila passeggeri (tra arrivi e partenze), dato registrato nell’agosto del 2019. I 614.674 del mese appena andato in archivio portano a oltre un milione – per la precisione 1.584.147 – il totale dei viaggiatori transitati nello scalo nell’ultimo trimestre (443.775 a maggio e 525.698 a giugno). Attraverso un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti (presidente di Confcommercio Sud Sardegna) e Fausto Mura (omologo di Federalberghi Sud Sardegna) commentano i positivi numeri oggi resi noti da Sogaer (Società di Gestione Aeroporto di Cagliari)

“Esprimiamo grande soddisfazione per i dati oggi diffusi da Sogaer. I numeri confermano che l’aeroporto di Cagliari-Elmas è un asset sempre più strategico per il territorio; è una porta insostituibile per l’ingresso in Sardegna.

Per chiunque gestisca lo scalo del capoluogo sardo, intitolato alla memoria del tenente Mario Mameli, risulta difficile migliorare questo aumento costante di presenze, nonché il bilancio di una società che guadagna, pagate le imposte, un terzo del suo fatturato (con l’utile che non viene distribuito ma rimane in Sardegna). Perché cedere questo asset? Un mistero“.

