Liguria come il Trentino, manifestazione in piazza de ferrari, In pieno svolgimento in piazza De Ferrari a Genova, la manifestazione organizzata dal Movimento Centopercentoanimalisti vs la regione Liguria che permette la caccia con arco e frecce, una pratica tra le più cruente in assoluto, considerando che gli Animali feriti vagano anche per settimane disperati, andando incontro ad una morte atroce.