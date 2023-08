Le 22 spiagge in Sicilia più inquinate secondo Goletta Verde

La lista dei siti dove è meglio non fare il bagno in Sicilia.17 i punti fortemente inquinati.

Sui 26 punti delle coste in Sicilia monitorati da Goletta Verde, 22 sono risultati inquinati, dei quali 17 fortemente inquinati. Soltanto 4 sono risultati inquinati “entro i limiti”. Questi, provincia per provincia, i siti presi in esame dalla Goletta Verde di Legambiente. Nove i punti monitorati in provincia di Palermo, di cui sette giudicati fortemente inquinati.

Le spiagge fortemente inquinate di Palermo

1) Palermo, allo sbocco dello scarico presso A. Diaz, in via Messina Marine;

2) Santa Flavia, piano Stenditore Lungomare, in località Porticello;

3) Bagheria, allo scarico delle acque bianche presso Spiaggia Sarello;

4) Cefalù, allo sbocco del canale sulla spiaggia presso piazza Marina, al molo di Cefalù;

5) Terrasini/Trappeto, alla foce del torrente Nocella in contrada San Cataldo;

6) Carini, alla foce dello scarico presso corso Bernardo Mattarella, località Villa Grazia di Carini;

7) Carini, alla foce del fiume Chiachea presso lo sbocco del depuratore.

Spiagge inquinate di Palermo

1) Trappeto, i punti alla foce del fiume Pinto, in contrada San Cataldo;

2) Terrasini, spiaggia La Praiola, località La Praiola-Lungomare Peppino Impastato.

La provincia di Agrigento

In provincia di Agrigento tre i punti monitorati: uno è risultato fortemente inquinato,

1) Sciacca, alla foce del torrente Cansalamone in loicalità Stazzone.

A Fiumenaro, sulla spiaggia viale delle Dune, presso canale, invece, il giudizio è stato di inquinato.

Entro i limiti il punto campionato sulla spiaggia fronte torrente Re a Porto Empedocle, spiaggia di Marinella.

La provincia di Catania

Quattro i punti monitorati in provincia di Catania, di cui tre fortemente inquinati, rispettivamente

1) Aci Trezza, allo sbocco dello scarico fognario inizio Lungomare Galatea;

2) Mascali, Foce Torrente Macchia, in località Sant’Anna;

3) Calatabiano/Giardini Naxos, alla Foce del fiume Alcantara, in località San Marco/Contrada Pietrenere.

Uno il rilevamento entro i limiti, allo sbocco del canale Forcile in Contrada Pontano d’Arci a Catania.

La situazione a Messina

Due i punti monitorati in provincia di Messina, entrambi entro i limiti: parliamo della spiaggia presso via IV novembre 271 nel quartiere San Giovanni a Giardini Naxos e la spiaggia presso scarico villa Crisafulli in località Spine Sante a Barcellona Pozzo di Gotto.

La provincia di Siracusa

Fortemente inquinati i due i punti monitorati in provincia di Siracusa:

1) Siracusa, alla foce del Canale Grimaldi in località Porto Grande;

2) Augusta, alla Spiaggetta del Granatello.

Sui due punti campionati in provincia di Caltanissetta uno è risultato fortemente inquinato:

Butera, alla foce del fiume Gattano.

Solo inquinato, invece il campione prelevato a Gela, alla foce del torrente Rizzuto a Macchitella.

Entro i limiti, invece, il punto monitorato in provincia di Ragusa alla spiaggia fronte fiumara di Modica.

La provincia di Trapani

In provincia di Trapani tre i punti monitorati, risultati tutti fortemente inquinati:

1) Marinella di Selinunte, alla spiaggia presso lo scarico del depuratore;

2) Mazara del Vallo, alla foce del fiume Delia, sul lungomare di levante

3) Trapani, Lungomare Dante Aligheri, alla spiaggia presso pennello fronte oasi ecologica.

