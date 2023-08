La ventitreesima edizione del festival Musica sulle Bocche si chiude a La Maddalena e a Sassari nel segno di Enzo Favata The Crossing

Musica sulle Bocche si chiuderà nel segno di Enzo Favata The Crossing

Mercoledì 30 alle 21.30 al teatro Primo Longobardo di La Maddalena il musicista e compositore algherese (a sax soprano, clarinetto basso, keyboards e live electronics) salirà in scena con Pasquale Mirra (midi marimba, samplers e live electronics), Fabio Giachino (synth basso, piano acustico, tastiere, live electronics e Fender Rhodes) e Marco Frattini (batteria e samplers).

The Crossing è un mix fresco, con vibrazioni ed elettronica, sintetizzatori di piano elettrico e basso synth e live electronics, vibrafoni e marimbe, batterie che creano atmosfere meravigliosamente leggere ed elastiche per l’esile soprano e il delizioso clarinetto scuro e profondo di Favata, alternando musica elettronica, jazz, rock cosmico, suoni etiopi e balinesi, in un caleidoscopio di colori e melodie. In poco più di quattro anni la band ha avuto grande successo in un tour giapponese, in Europa e in Sudamerica, suonando in varie città del Brasile e al Montevideo Jazz Festival, e in questo 2023 ancora in Asia e in Africa. Un tour rilanciato dal disco prodotto dal gruppo e che porterà Enzo Favata The Crossing a nuove date internazionali già da questo autunno.

Spenti i riflettori a La Maddalena, giovedì 31 agosto Enzo Favata The Crossing chiuderà con il gran finale del festival

L’appuntamento è a Sassari in piazza Santa Caterina alle 21.30, per un concerto che celebrerà la fine della ventitreesima edizione di Musica sulle Bocche e getterà un ponte verso il festival del 2024.

I biglietti per i concerti si possono acquistare sulla piattaforma Dice (https://dice.fm/) raggiungibile anche attraverso il sito del festival www.musicasullebocche.it, che offrirà in tempo reale le informazioni sugli spettacoli, così come le pagine social del festival.

Musica sulle Bocche è sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari grazie al progetto “Salute & Trigu”, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dai Comuni che ospitano i concerti, con una nuova collaborazione con Coldiretti Sardegna, con il Dipartimento Produzione Multimediale della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e con l’Accademia alle Belle Arti di Sassari.