La scuderia RO racing al via della Cronoscalata Luzzi Sambucina e dello Slalom La Via del Sale Terre di Regalpietra

Nel fine settimana vacanziero del dopo Ferragosto i portacolori della scuderia RO racing saranno schierati in Calabria alla ventisettesima Cronoscalata Luzzi Sambucina e in Sicilia al primo Slalom La Via del Sale Terre di Regalpietra.

E’ tutta concentrata nel Meridione l’attività sportiva dei portacolori della scuderia RO racing nel terzo fine settimana del mese d’agosto. Due le gare del weekend.

La ventisettesima edizione della Cronoscalata Luzzi San Bucina è valida per il Campionato italiano velocità della montagna e per il Trofeo italiano velocità della montagna girone sud. Gabriele Mauro, a bordo della sua Porsche 997 GT3, vorrà confermare i risultati di una stagione che lo stanno vedendo tra i protagonisti della categoria GT. Nella gara della provincia cosentina il pilota di casa Gabry Driver affronterà, in classe E1 2000 a bordo di una Peugeot 207 Super 2000, i tornanti che da Luzzi conducono all’Abbazia di Santa Maria della Sambucina.

Al via anche per la prima edizione dello slalom La Via del Sale Terre di Regalpietra

In provincia di Agrigento, alla prima edizione dello slalom La Via del Sale Terre di Regalpietra, saranno sette i rappresentanti della scuderia pronti ad affrontare le postazioni di birilli. Con una Peugeot 106, ci sarà al via Angelo Pitruzzella. Giuseppe Di Miceli sarà della partita con una Rover Mg in classe A1400. In classe N2000 a marcare cartellino di presenza saranno Jessica e Francesco Miuccio. Fratello e sorella saranno a bordo rispettivamente di una Renault Clio Williams e della più giovane versione Rs Light. Sabatino Pagnozzi si presenterà ai nastri di partenza con una Renault Twingo della classe A1600. Sempre in Gruppo A, ma con una Renault Clio RS Rally4 e una Skoda Fabia R5, proveranno a inserirsi nelle zone nobili della classifica Giuseppe Cacciatore e Diego Cipolla.