La Festa Di Buon Cammino: Il Grande Preludio A La Faradda

E’ In Corso La Novena, Ogni Sera Alle 19 A S. Agostino. Messaggio Dal Vaticano Del Card. Mauro Piacenza Penitenziere Maggiore Della Chiesa: “Ben Volentieri Mi Unisco Spiritualmente Alle Celebrazioni Augurando Che Nostra Signora Guidi La Chiesa Di Dio Che È In Sassari, Con Il Suo Venerato Pastore E Il Popolo Tutto, Sui Sentieri Del “Buon Cammino” Evangelico E Che In Molti Possano Godere Del Tesoro Dell’indulgenza Planaria!”

advertisement

La Festa Di Buon Cammino: Il Grande Preludio A La Faradda

Sassari. Mercoledì 9 agosto. Venerdì scorso è iniziata, nella parrocchiale di Sant’Agostino, la solenne Novena di preparazione alla grande festa mariana del 13 agosto dedicata a Nostra Signora di Buon Camino. Questo momento di preghiera è tanto importante perché ci si possa preparare spiritualmente al grande evento, pregando la Vergine imparando da Papa Francesco: “Quando un cristiano mi dice che non ama la Madonna, che non gli viene di cercare la Madonna o di pregare la Madonna, io mi sento triste.”

Quest’anno le celebrazioni dedicate alla patrona del gremio dei Viandanti, si caricano di una valenza importante: l’apice sarà domenica 13 agosto al vespro dello scioglimento del Voto dei Candelieri. Per la 390° volta, come da statuto, il Gremio onorerà la sua patrona nella domenica che precede la Faradda.

Intanto nella sede dei Viandanti, proprio in questi giorni, si definisce l’assetto delle delegazioni di fedeli che in occasione della festa arriveranno da diversi centri dell’Isola per sciogliere l’antico voto e partecipare alla processione.

Venerdì

Venerdì il simulacro, caro ai sassaresi, verrà rivestito degli abiti della festa e degli ex voto che compongono “il tesoro di Buon Cammino”

Questo momento è affidato alle Cameriere di Nostra Signora, alcune donne indicate dal Gremio che da decenni hanno questo privilegio. Alle 19,45, poi, il Simulacro lascerà la sua cappella e verrà intronizzato sull’altare maggiore; seguirà quindi la s. messa e la novena.

Sabato

Sabato 12 alle ore 12 le campane suoneranno a festa insieme al piffero ed al tamburo: questo per ricordare quando il simulacro giungeva il sabato mattina dal villino Ricci in viale Dante dove è stato custodito fino a gli anni sessanta del Novecento dalla nobil donna Lucia Ricci Manunta, ultima erede delle famiglie nobili discendenti dei marchesi di Montemuros che donarono la preziosa opera settecentesca al Gremio.

Alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica e a seguire il canto dei primi vespri solenni presieduti dal Vicario Generale mons. Antonio Tamponi direttore spirituale del Gremio.

Domenica

Domenica 13, poi, solennità di N.S. del Buon Cammino, alle ore 11, sempre nella parrocchiale di Sant’Agostino, il tradizionale pontificale di Buon Cammino presieduto, dall’arcivescovo Gian Franco Saba. Per l’occasione il Gremio ha preparato la casula mariana che Papa Francesco ha donato al “tesoro di Buon Cammino”. La solenne liturgia sarà accompagnata dal Coro polifonico turritano guidato dalla maestra Laura Lambroni; a seguire il rito dell’intregu con il passaggio della bandiera dall’obriere uscente Leonardo Toschi Pilo al nuovo designato Alessandro Usai.

Alle 19.45 si snoderà la solenne processione per le vie del centro accompagnata dai rappresentanti del clero, dai gremi, dall’arciconfraternita del Gonfalone e di santa Croce, dalla confraternita dei Santi Misteri dai devoti in costume e da migliaia di fedeli. Il servizio musicale sarà a cura del Corpo Bandistico Luigi Canepa.

Quando si concluderanno i riti religiosi, verso le 21.30 nella piazza S. Agostino si terrà il concerto “Tieni il Tempo tributo a gli 883”. Anche questo momento è particolarmente atteso e così la città, tra la devozione e la gioia si preparerà allo scioglimento del Voto alla Vergine Assunta.

Coloro che parteciperanno alle due celebrazioni godranno del dono dell’Indulgenza Plenaria concesso da Papa Francesco alle condizioni solite della Chiesa: confessione, comunione sacramentale, preghiera secondo le intenzioni del Papa e preghiera alla Santa Vergine.