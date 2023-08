In Sardegna 5mila impianti fotovoltaici installati attività produttive

FOTOVOLTAICO – In Sardegna sono quasi 5mila gli impianti fotovoltaici

installati nelle attività produttive. L’Isola terza in Italia per

produzione complessiva di questa energia. Lai e Serra (Confartigianato

Sardegna): “L’inclinazione degli imprenditori sardi per il

fotovoltaico va sostenuta con interventi strutturali”. Gli artigiani

chiedono tempi certi e celeri e procedure snelle per la spendita dei

70milioni di euro stanziati dalla Regione per l’autoproduzione.

Sono 4.768 gli impianti fotovoltaici installati dalle imprese del

manifatturiero, delle costruzioni e del terziario della Sardegna che

producono 237 GWh per autoconsumo. Da questo calcolo sono esclusi gli

impianti per la produzione di energia da vendere. Secondo l’indicatore

territoriale di intensità di diffusione degli impianti fotovoltaici

nelle imprese, ogni 1.000 addetti operanti in queste attività vengono

prodotti 0,725 MegaWatt, collocando così la regione in posizione

intermedia (9° posto tra le regioni), anche se superiore del 34,4%

alla media nazionale.

Nel 2022 la Sardegna è stata la terza regione per dinamica della

produzione complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici installati

(residenziali, agricoli, imprese della produzione di energia elettrica

e imprese manifatturiere, costruzioni e terziario no energy) segnando

un aumento del 16,4% rispetto al 2021, superiore al +12,3% della media

nazionale e al +11,2% della media delle regioni del Mezzogiorno,

collocandosi dietro a Lazio (+19,9%) e Lombardia (+17,2%) e davanti a

Liguria (+15,1%) e P.A. Trento (+14,5%).

Sono questi i dati che emergono dal dossier su “La produzione di

energia fotovoltaica nelle imprese della Sardegna”, elaborata

dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati GSE del primo

trimestre di quest’anno.

Il report

Il report rileva anche come, sempre nel primo scorcio del 2023,

l’aumento della produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente sia più accentuato in Sicilia (+20,3%), seguita da Sardegna

(+16,3%), Lombardia (+11,8%) e Piemonte (+9,6%), a fronte del +4,4%

medio nazionale.

Nel più lungo periodo, la Sardegna è la regione italiana più dinamica

per produzione con FV: nell’arco di un quinquennio, tra il 2017 e il

2022, la produzione lorda degli impianti fotovoltaici in Italia in

Sardegna è salita del 34,5%, più del doppio della media nazionale

(+15,4%) e quasi il triplo della media del Mezzogiorno (+11,2%),

collocandosi davanti a Lombardia con +28,8%, Liguria con +25,7%,

Veneto con +24,9%, Friuli Venezia Giulia con +21,3%, Valle D’Aosta con

+20,8%, Provincia Autonoma di Trento con +20,7%, Lazio con +18,6%.

Inoltre, l’attività di installazione e gestione degli impianti

fotovoltaici influenza i risultati economici delle 2.270 imprese che

in Sardegna operano in settori interessati dalla filiera FER:

installazione impianti elettrici, produzione di motori, generatori e

trasformatori elettrici, turbine e turboalternatori, produzione di

energia elettrica, recupero e preparazione per riciclaggio di rifiuti

solidi urbani, industriali e biomasse.

Dichiarazioni

“Lo sviluppo del fotovoltaico su capannoni e immobili produttivi delle

imprese – commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato

Imprese Sardegna – consente di coniugare lo sviluppo delle rinnovabili

senza consumo di suolo, di cui gli impianti fotovoltaici a terra sono

un fattore critico”.

La Presidente ricorda anche l’iniziativa della Regione, in particolare

dell’Assessorato all’Industria, per lo stanziamento in Finanziaria di

70 milioni di euro per supportare imprese e famiglie

nell’autoproduzione dell’energia. “Come imprenditori, e come cittadini

– prosegue – guardiamo con particolare attenzione quelle risorse che

andrebbero a supportare doppiamente le attività produttive:

direttamente, con l’autoproduzione di energia, e indirettamente,

tramite i cittadini che dovrebbero rivolgersi agli installatori e

impiantisti. Su tale stanziamento, chiediamo tempi certi e celeri e

procedure snelle”.

Inoltre, secondo un’analisi realizzata sempre dall’Ufficio Studi

Nazionale di Confartigianato, secondo i dati ISPRA, a livello

nazionale, tra il 2006 e il 2021 la seconda causa del consumo di suolo

(non considerando i cantieri, per loro natura temporanei) è

rappresentato dagli impianti fotovoltaici terra con un consumo di

14.625 ettari (ha), collocandosi dietro agli edifici con 18.206

ettari.

“L’inclinazione degli imprenditori sardi verso il fotovoltaico –

continua – va sostenuta con interventi strutturali pensati per le

realtà produttive. L’utilizzo dei fondi del PNNR, deve essere

ripensato in quest’ottica, altrimenti rischiamo di perdere

un’opportunità straordinaria”.

Il dossier di Confartigianato Sardegna

Sempre secondo il dossier di Confartigianato Sardegna, nell’Isola la

quota di potenza installata su impianti Fotovoltaici a terra è del

40%, superiore al 34% medio nazionale, a fronte del restante 60%

riferito a impianti collocati su edifici, capannoni, tettoie, serre e

su altre superfici. Inoltre, la nota trimestrale del GSE indica come

al 31 marzo 2022 la superfice lorda occupata dagli impianti a terra in

Sardegna sia di 638,9 ettari (ha), con una incidenza della superfice

occupata dai pannelli rispetto alla superficie agricola utilizzabile

dello 0,05%, inferiore alla media Italia dello 0,13%.

“Lo sviluppo del Fotovoltaico per le imprese – aggiunge Daniele Serra,

Segretario di Confartigianato Sardegna – consente di ridurre il gap di

competitività esploso nella crisi energetica, la quale ha determinato

nel 2022 un extra costo dell’energia elettrica e il gas per le micro e

piccole imprese sarde di quasi 500milioni di euro accertati nel primo

semestre e di circa 900 stimati alla fine dell’anno”.

Una recente indagine dell’Associazione Artigiana ha anche messo in

luce come la crisi energetica abbia impattato duramente sulle imprese

sarde, soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni, 95mila in

tutta l’Isola, con una escalation dei prezzi dell’elettricità e del

gas che ha provocato una impennata dei costi determinando un aumento

del +147,1% rispetto al 2021. Per questo le piccole e medie realtà

hanno adottato 6 soluzioni per continuare essere presenti sul mercato

e a lavorare: aumento dei prezzi, riduzione margini di profitto,

autoproduzione di elettricità, efficientamento impianti,

rinegoziazione dei contratti e, purtroppo, anche la riduzione e la

sospensione dell’attività.

Il caro energia

“Il caro energia, che ha colpito imprese e famiglie, ci deve far

capire che è fondamentale ottimizzare il consumo di energia attraverso

interventi comportamentali e, soprattutto, con le nuove tecnologie –

proseguono Lai e Serra – la transizione verso le energie rinnovabili e

le tecnologie a basse emissioni di carbonio è una delle scelte

decisive che la nostra Regione, così come tutto il nostro Paese, deve

fare. Dobbiamo compiere scelte lungimiranti, coraggiose e decise sulla

base degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione”. “Per questo –

concludono Presidente e Segretario – l’energia rinnovabile

rappresenta, a oggi, uno dei pochi alleati considerata la scarsa

disponibilità di risorse fossili della nostra regione e del nostro

Paese”.

Secondo una recente indagine di ENEA, per soddisfare l’intero

fabbisogno elettrico del settore residenziale nazionale servirebbe

installare pannelli fotovoltaici sul 30% circa della superficie

complessiva dei tetti degli edifici ad uso abitativo del nostro Paese,

che equivale a quasi la totalità dell’area idonea all’installazione di

questi dispositivi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista “Open access Energies” descrive il

reale potenziale del fotovoltaico in Italia al 2030 e al 2050

impiegando solo le superfici di copertura di edifici esistenti, senza

la necessità di ulteriore uso del suolo.

Gli edifici ad uso residenziale

Nel nostro Paese gli edifici ad uso residenziale sono oltre 12 milioni

con una superficie complessiva dei tetti di circa 1.490 km2, di cui

solo 450 km2, pari appunto al 30% circa, potrebbero avere

caratteristiche adeguate all’installazione di pannelli fotovoltaici.

Nel dossier viene evidenziato come, ipotizzando di occupare

interamente questa superficie ottimale (circa 450 km2), si potrebbero

generare oltre 79 mila GWh di energia elettrica per una potenza

complessiva installata di 72 GW. Anche se si riuscisse a occupare una

superficie inferiore (indicativamente circa 310 km2), l’energia

prodotta sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno energetico

elettrico del settore residenziale pari a un consumo medio annuo di

circa 65,5 mila GWh.

Tuttavia, gli scenari più ‘probabili’ evidenziati dallo studio ENEA

dimostrano che la potenza fotovoltaica installata potrebbe essere solo

pari a 6 GW, ovvero l’11,5% dell’obiettivo nazionale fissato in 52 GW

di nuova capacità fotovoltaica al 2030 (due volte e mezzo la potenza

registrata nel 2020). Al 2050, lo studio stima che la produzione di

energia elettrica da fotovoltaico potrebbe coprire potenzialmente poco

meno del 40% del fabbisogno nazionale, ma con significative differenze

a livello regionale: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia dovrebbero

avvicinarsi agli obiettivi nazionali anche seguendo scenari più

cautelativi, mentre altre regioni necessiterebbero di scenari più

spinti. Per sostenere e promuovere il fotovoltaico sui tetti serve

rimodulare gli incentivi o adottare nuove azioni su base regionale.

A livello territoriale

A livello territoriale, lo studio ENEA ha calcolato che al 2050 nel

Nord-ovest si potrebbe produrre oltre 5.500 GWh di energia elettrica

con il fotovoltaico sui tetti, consentendo di soddisfare fino al 50%

del fabbisogno residenziale. Nel Nord-est questa percentuale potrebbe

superare il 50%, con una produzione complessiva di 7.100 GWh. Al

Centro, la percentuale scenderebbe a circa il 40%, mentre nel Sud e

nelle Isole la copertura del fabbisogno raggiungerebbe percentuali via

via più basse.

Nonostante il potenziale e la convenienza del fotovoltaico sulle

coperture degli edifici, rimangono da affrontare sfide come la natura

intermittente di questa fonte di energia e procedure amministrative

che restano complesse, anche se di recente è stata varata una

normativa che punta a ridurre la burocrazia e a promuovere nuove

installazioni sui tetti di edifici esistenti, compresi quelli dei

centri storici.

Negli ultimi anni sono stati realizzati molteplici interventi di

efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio, ma molto

rimane da fare: gli edifici residenziali sono responsabili ancora del

12% delle emissioni e del 30% del fabbisogno energetico complessivo

del nostro Paese soprattutto a causa della climatizzazione e delle

scarse prestazioni termiche dell’involucro edilizio.