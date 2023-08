In Calabria denunciati 9 titolari di strutture turistiche

CATANZARO (ITALPRESS) – Nove titolari di strutture turistiche sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni varie, sospese 9 attività commerciali, elevate sanzioni amministrative per circa 200.000 euro, trovati 16 lavoratori in nero di cui 1 minorenne, sequestrati 169 kg di alimenti destinati al pubblico per la maggior parte pesce di provenienza non tracciata. Sono stati sequestrati 2575 mq di aree demaniali marittime abusivamente occupati. E’ il bilancio dei controlli nell’ambito dell’operazione dei Carabinieri denominata “WAVE”.

gtr/pc/red