Imprenditori a confronto al Campidoglio grazie alla società MCF Consulting

Al Campidoglio si vuole semplificare la complessità aziendale: dall’individualismo all’unione sostenibile

Recentemente, presso il Campidoglio, un importante dibattito e un confronto tra imprese e professionisti finalizzato alla gestione del capitale. L’incontro ha riguardato liquidità economica, gestione delle risorse umane, le novità contrattualistiche e soprattutto l’aspetto comunicativo tra imprese e personale. MCF Consulting ed il suo presidente Valerio Barsanti, grazie alla disponibilità e all’attenzione del consigliere capitolino Francesco Carpano, hanno organizzato un confronto, nonché momento di network virtuoso, tra imprese e professionisti. Hanno così voluto semplificare la complessità aziendale riuscendo a gestire tutti i processi interni finanziari, economici e strutturali. Durante i lavori, le aziende hanno relazionato e si sono confrontate sull’importanza di inseguire un quadro economico virtuoso. Hanno così incentivato una rete tra imprenditori innovativi, al fine di poter rilanciare la crescita sostenibile e l’unione per lo sviluppo sostenibile delle comunità di appartenenza. Si è affrontato anche il tema dell’innovazione strategica tramite le tecnologie abilitanti.

Spazi di confronto e nuove tematiche in Campidoglio

Metaverso, accesso al credito e ai finanziamenti, ottimizzazione dei processi aziendali, efficienza dell’organizzazione aziendale e innovazione dei processi produttivi. Queste le tematiche al centro dell’attenzione dei lavori. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di grandi imprenditori e professionisti. Grazie alla propria attività, sono riusciti a formulare modelli economici vincenti che diventano speranza di crescita per la comunità.

advertisement

I protagonisti

Tra i numerosi relatori, Fabrizio Mechi Duca di Pontassieve e Presidente accademia Mauriziana. Presenti anche Valentina Tacchi, Presidente testata giornalistica “IL FARO” e Antonella Minieri, esperta di diritto tributario e amministrativo. Hanno contribuito anche Nii Ama Ollennu, imprenditore e Console onorario in Ghana e Adriano Squillante, Notaio, avvocato e presentatore. Con loro Angelo Marciano, Presidente dell’Istituto del Credito Complementare – ICC Spa e Consigliere Delegato del Crisalide Competence Center e Lorenzo Midili, avvocato, Componente della camera Penale militare e della commissione di diritto presso l’Ordine degli avvocati di Roma, esperto in diritto militare internazionale e Metaverso.

Le parole del Presidente della società MCF Consulting

“Spazio ai giovani ed alla comunione di idee per far sì che il modello di pensiero e l’esperienza degli imprenditori possa confrontarsi con i giovani innovatori. Si generano nuove energie, voglia di mettersi in gioco e confrontarsi. MCF Consulting è la prova della forza di tale sinergia. Con l’ausilio degli eventi, del confronto dal vivo, della consulenza e coaching aziendale e finanziario, le menti imprenditoriali possono confrontarsi e avviare nuovi business ed ottimizzare quelli già presenti.“Queste le parole di Valerio Barsanti, Presidente della società MCF Consulting.