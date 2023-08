Il Premio Nazionale di Poesia Calabria-Veneto a Stefano Donno

Un Riconoscimento di Eccellenza per l’editore Stefano Donno alla I Edizione del Premio Nazionale di Poesia Calabria-Veneto

A distanza di qualche giorno dal ricevimento del Premio Millennium 2023 a Serrano nell’ambito della prestigiosa kermesse L’Olio della Poesia (per la ricerca e la caratura internazionale delle sue edizioni di poesia realizzate in stretta collaborazione con La Casa della Poesia di Como e per aver pubblicato, nel 2023, l’antologia della poesia ucraina “Clarinetti solari” realizzata a cura del poeta Dmytro Tchystiak con Laura Garavaglia e Annarita Tavani) I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno vengono insigniti di un ulteriore riconoscimento ovvero il Premio alla Cultura per l’Editoria nell’ambito della I Edizione del Premio Nazionale di Poesia Calabria-Veneto con la motivazione di possedere un’eccezionale capacità di favorire l’interscambio culturale a livello internazionale attraverso le sue pubblicazioni poetiche nonché di possedere un ruolo di personale specificità nel panorama editoriale italiano. Il comitato del Premio ha sottolineato come il prezioso lavoro dell’editore Stefano Donno abbia contribuito a promuovere la cultura poetica in diverse parti del mondo, dal Vietnam, al Canada, dall’Ucraina, all’America, dal Messico, alla Spagna, al Portogallo, sino alla Corea del Sud.

Dunque, in riconoscimento del suo impegno e talento, l’editore Stefano Donno parteciperà (ritirando il premio ) alla Cerimonia di Premiazione che si terrà a Civita (CS) il prossimo sabato, 5 agosto 2023, alle ore 21:00, in Piazza Municipio.

