Il Baretto lancia la volata all’ultimo mese d’estate con due straordinari concerti. Sul palco del Baretto è ancora tempo di festival tra Blues, Indie Rock e cantautorato

Mercoledì 23 agosto 2023 Sacromud, Venerdì 25 agosto 2023 Gentilesky (opening Clvbs). Il 1 settembre parte “Un venerdì da Cantautori”. Appuntamento al calar del sole e in bocca al lupo al nostro Joe Perrino

La lunga estate di Porto Ferro on accensa a spegnere le sue luci, la luce unica e inimitabile regalata alla baia da uno dei tramonti più belli dell’Isola e le luci del Baretto, palcoscenico diventato ormai fra i più “vivi”, “vivaci” e ricercati dell’intera Isola. E in quest’ultimo scorcio agostano – così sarà anche in settembre – Il Baretto e il suo affezionato pubblico lanciano la volta all’estate con una lunga serie di eventi alcuni in formato novità assoluta (festival “Un venerdì da Cantautori“), altri a chiusura di rassegne diventate ormai cult come BlueSunset e Vibes & Waves.

Mercoledì 23 agosto al calar del sole sarà ancora una volta, la terzultima per la straordinaria stagione 2023, BlueSunset festival. Il tramonto porterà sul palco Sacromud, che su Sky TG24 sono stati definiti come “..una vera e propria fabbrica di suggestioni trasposte in quella che possiamo definire una ballata contemporanea“. Ancora, Il Tempo scrive di loro come “..un mosaico di colori attraverso un gospel fuori scala. Fantastico“. Sopra l’underground e sotto il mainstream, lì si collocano i Sacromud. È un overground Blues, il loro.

Non solo una band che pesca dentro al blues di Maurizio Pugno proseguendone in qualche modo la traiettoria tracciata con oltre 35 anni di attività in giro per il mondo, ma una vera e propria fabbrica di suggestioni spalmate sul cosa si è oggi, in quella che è la loro idea di ballata contemporanea. Una produzione Labilia che prova a farsi interprete del Sacro Fango dell’oggi e il loro Live Show ricalca questa visione essendo costruito come un’unica suite musicale. “Resized”, l’album del 2021, è il ponte tra il vecchio e il nuovo: un riadattare il vestito (da bravi sarti) alle proprie taglie; ma è anche la zattera che ha traghettato definitivamente la band verso Sacromud, disco 2022 completamente composto da Maurizio Pugno e Raffo Barbi.

Appena due giorni, venerdì 25 agosto, calerà invece il sipario sul Vibes & Waves festival, altro prezioso tassello del mosaico di proposte musicali del Baretto. Chiusura in bellezza quindi per l’edizione 2023 del festival dedicato all’indie rock che per l’occasione porta in baia Gentilesky, con opening affidata a Clvbs. Un ponte fra la Sardegna e Istanbul, band cagliaritana nata nel segno del post punk che sa di funk e arrota le chitarre come fossero sciabole.

Band creata nell’unione degli stili e delle sensazioni di artisti derivanti da esperienze artistiche diverse e definiti dalla Rivista specializzata Rumore “Un gruppo che meglio di altri fotografa lo stato di salute (e allo stesso tempo l’assoluta marginalità) del vero underground italiano. Prevale l’angolarità di un suono moderno che i Gentilesky praticano con convinzione non perché “si deve” ma perché è la loro lingua” (cit. luca Frazzi). Disco in uscita per l’etichetta americana Hozac Records.

Il BlueSunset festival dà appuntamento al prossimo 31 agosto 2023 con l’attesissimo ritorno di un amico del Baretto: Francesco Piu trio; il 09 settembre 2023 si chiude in bellezza con Bad Blues Quartet.