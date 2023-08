Il 31 agosto 2023 al Cabudanne i versi della poetessa Giuliana Pala e la musica live della cantautrice e musicista Daniela Pes

Il Cabudanne de sos poetas incontra il 31 agosto le giovani autrici sarde.

Giovedì la sesta giornata della 19° edizione del festival di poesia a Seneghe vede una serata speciale tutta al femminile, tra i versi della poetessa esordiente Giuliana Pala e a seguire il concerto live della musicista e cantautrice gallurese Daniela Pes.

advertisement

Il 31 agosto 2023 al Cabudanne i versi della poetessa Giuliana Pala e la musica live della cantautrice e musicista Daniela Pes

“Lunario“, è il titolo della prima raccolta in versi della poetessa oristanese, ospite alle 17.00 dell’incontro a Sa Prentza de Murone in cui dialogherà sulla sua opera con Ambra Floris (Perda Sonadora).

Con la sua raccolta di poesie ha debuttato attraverso il progetto “Esordi”, un radar che indaga la poesia contemporanea ma anche uno sguardo in divenire sulla lingua del nostro tempo, organizzato dal festival letterario Pordenonelegge e curato da Roberto Cescon, Azzurra d’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.

Laureata in lettere moderne è stata collaboratrice del Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, è tra i fondatori de Lo Spazio Letterario e ha lavorato come assistente e lettrice per la Georg-August Università di Gottinga. Attualmente vive e studia a Bologna.

Non solo poesia, dibattiti, cinema e letteratura ma anche musica al Cabudanne

Alle 18.30 segue il concerto al Campo della Quercia della musicista e cantautrice di Tempio Pausania, Daniela Pes. Con il suo ultimo lavoro “Spira“, uscito lo scorso 14 aprile per Tanca Records e prodotto dal cantautore e produttore discografico Jacopo Incani (Ionouncane), ha vinto la Targa Tenco come miglior opera prima.

Un esordio brillante e una vittoria che confermano il talento di un’artista sarda molto singolare nel panorama musicale. Un disco che sta incontrando ovunque il favore di pubblico, anche molto giovane, nei tantissimi concerti del suo tour estivo.

Cantautrice, musicista e compositrice di musica elettronica con una formazione jazzistica alle spalle e dal talento multiforme, con la sua musica e la sua voce sfugge alle classificazioni e ai contenitori preconfezionati.

La sua vocalità si unisce, tra ricercata elettronica, essenze acustiche ed etniche, ritmi sostenuti, drone music e avanguardie sperimentali, ai testi da lei composti in una lingua originale, costituita da antiche parole galluresi e da frammenti di vocaboli italiani e ad altri completamente inventati, che insieme creano un suono unico che fa vibrare le corde delle emozioni.

Laurea in canto Jazz al Conservatorio di Sassari e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu che la porta a esibirsi a Time in Jazz e all’Harp Festival di Rio de Janeiro, fino al Premio Andrea Parodi nel 2017, e il premio Miglior Nuovo Imaie a Musicultura nel 2018.

Link

Programma e aggiornamenti su:

Pagina ufficiale Facebook: Cabudanne de sos poetas

Instagram: cabudanne_de_sos_poetas

Sito ufficiale: www.settembredeipoeti.it