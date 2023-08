I viaggi dell’arte xv edizione

I viaggi dell’arte xv edizione, direzione artistica gino auriuso

domenica 6 agosto ore 21.00

“capitan fracassato”

scritto e diretto da eduardo ricciardelli con eduardo ricciardelli, aldo de martino, monica maiorino, susy pariante capitan fracassato racconta di una compagnia scalcagnata che, alla ricerca della fama, intraprende un lungo viaggio verso parigi, con l’ambizione di far spettacolo alla corte del re sole, uomo che si dice non ridesse mai.

Alla guida capitan fracassato, che narra i sacrifici delle sventurate notti dei suoi compagni e le numerose insidie che il viaggio ha loro riservato. il racconto segue un canovaccio comicissimo che ruota intorno ai personaggi fissi propri della commedia dell’arte: arlecchino, pulcinella, zanni, il dottore, il capitano matamoros e l’innamorata.

info:

spettacoli: dal 3 all’8 agosto – ore 21.00

ingresso libero pagina fb: i viaggi dell’arte

cell: +39 339 5763121

email: compagniartenova@gmail.com



come raggiungerci – parco tevere magliana

accesso pedonale: scala in fondo a via foiano della chiana

reg. fermata: villa bonelli

bus: 781-775-780-128-711-c7-n781

pista ciclabile e accesso disabili da riva pian due torri

