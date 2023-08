I Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti

I Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti sono tornati in stazione a Nichelino (Torino), ed hanno affisso uno striscione “di invito” per la manifestazione che si terrà domenica 6 agosto a Genova, per protestare vs la nuova ordinanza della giunta Regionale Ligure, che autorizza i cacciatori ad uccidere gli Animali con arco e frecce.

