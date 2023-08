ROMA (ITALPRESS) – Al termine dell’udienza generale in aula Paolo VI Athletica Vaticana ha donato al Santo Padre, Papa Francesco, la biciletta da corsa utilizzata ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. La bici sarà messa in asta e il ricavato sarà devoluto in favore del dispensario di Santa Marta.

ari/gtr

(Fonte video: Vatican News)