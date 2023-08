Giorgio Castronuovo è stato ricevuto da Renato Signorini (Capo del Compartimento marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena) e Gianluca Siano (Titolare della Delegazione di Spiaggia e Comandante del Porto di Santa Teresa Gallura)

Durante la visita odierna presso la Guardia Costiera Santa Teresa Gallura, il Direttore marittimo del Nord Sardegna ha ricevuto informazioni riguardo le tematiche più rilevanti connesse alle numerose attività svolte dalla locale Autorità Marittima, in particolare alla vigilanza dell’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone.

A Castronuovo sono inoltre stati forniti dettagli riguardo alle precipue attività di controllo in ambito portuale e in materia di Maritime Security (la “banchina commerciale” del porto è infatti lo scalo di un collegamento di linea internazionale, per il trasporto di passeggeri e merci, con l’isola francese della Corsica).

La visita è stata occasione per un incontro con tutto il personale in servizio presso il Comando di Santa Teresa di Gallura, con il vice sindaco del Comune, Antonio Mura, e Antonio Bocconiano, storico Nostromo del porto turistico gestito dalla Società Silene Multiservizi Surl.

Al termine della visita il Direttore ha espresso vivo compiacimento per il lavoro quotidianamente svolto con grandissima professionalità e dedizione dai propri militari a favore della collettività e dell’utenza marittima e portuale.

