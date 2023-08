Gelato artigianale: In Sardegna business da 117 milioni di euro

Nell’Isola 225 gelaterie di cui 149 sono laboratori artigiani. Maria

Amelia Lai (Presidente Confartigianato Sardegna): “Ai piccoli piaceri

estivi non si rinuncia neanche nei momenti di difficoltà e sono gli

ingredienti a fare differenza anche se quelli naturali sono diventati

carissimi: zucchero, latte e frutta”.

Gelato artigianale: In Sardegna business da 117 milioni di euro

Gelato artigianale: Semplice, ricercato, elaborato o di gourmet, al cioccolato o alla

panna, alla frutta o con ingredienti sardi come pompìa, fichi neri,

corbezzolo, menta sarda o torrone di Tonara. Al gelato, soprattutto

d’estate, in Sardegna, come nel resto d’Italia, non ci rinuncia quasi

nessuno. Quello artigianale, inoltre, fa parte del bagaglio della

tradizione italiana e, anche a detta dei medici, è uno degli alimenti

più adeguati specie per i bambini, in quanto fornisce il giusto

apporto calorico oltre a elementi importanti per la crescita come

proteine, calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B1 e B12.

Dalla classifica più “fresca” dell’anno, tratta dal dossier

“Gelaterie: le imprese artigiane e la spese delle famiglie per i

gelati”, realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese

Sardegna, su fonte ISTAT 2022, si scopre come nella nostra regione le

gelaterie artigianali siano ben 149, su un totale di 225 laboratori di

gelateria, impiegano circa 400 persone (quasi 900 addetti in totale),

con una media di 1 impresa ogni 7mila abitanti e un giro d’affari di

oltre 117 milioni di euro. In pratica ogni nucleo familiare ogni anno

spende 160 euro per coni, coppette, granite, ghiaccioli e sorbetti.

“Ai piccoli piaceri della vita, non si rinuncia, neppure in tempo di

crisi – afferma la Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna,

Maria Amelia Lai – anzi, a fronte delle difficoltà che la popolazione

sta affrontando, statistiche alla mano, si indulge più spesso ai

propri capricci. Infatti il nostro invito per questa estate è di

consumare i salutari e buoni gelati artigiani sardi anche perché i

prezzi sono sostanzialmente invariati rispetto all’anno scorso, anche

se l’aumento delle materie prime è stato sensibile”. “Nessuno ha

intenzione di imporre aumenti esponenziali ai propri clienti –

aggiunge la Presidente – soprattutto in un momento in cui siamo già

così preoccupati dall’inflazione, di tutto c’è bisogno fuorché

dell’aumento del costo di un prodotto così amato e così popolare”.

Analizzando meglio i dati nazionali e regionali, scopriamo come la

nostra regione sia al 15esimo posto come percentuale di aziende

artigiane (66,1%) contro l’81,9% dell’Alto Adige, che occupa il primo

posto, e una media nazionale 75,5%. Quanto al giro d’affari, i dati

dicono come la spesa della Lombardia superi i 328 milioni di euro

mentre in Italia si sfonda la quota di 1miliardo e 788 milioni.

Il gelato artigianale, quindi, rappresenta insomma uno dei simboli del

food made in Italy la cui produzione merita di essere sostenuta e

valorizzata. Confartigianato infatti ribadisce come le produzioni di

generi alimentari debbano essere realizzate in piena conformità alle

norme di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti in funzione della

tutela del consumatore ed è, pertanto, assolutamente necessario

garantire una professionalità adeguata e una piena conoscenza delle

complesse tecniche produttive e delle metodologie di autocontrollo del

ciclo di produzione.

“Specie nel gelato sono sempre gli ingredienti a fare differenza –

continua la Presidente – infatti l’impegno delle gelaterie artigiane è

quello di garantire ai consumatori una grande attenzione alle materie

prime. Alcuni ingredienti, infatti, sono diventati carissimi:

zucchero, latte, frutta ma anche il packaging. I nostri maestri

gelatieri hanno cercato di contenere gli aumenti per poter assicurare

ai consumatori, in questa estate così calda, un buon gelato

artigianale, realizzato a regola d’arte”. “Da qualche anno registriamo

un aumento costante delle gelaterie artigiane e non – conclude la

Presidente Lai – a conferma di come i sardi continuino a preferire la

qualità e la genuinità del prodotto delle nostre imprese e che non

esiste limite alla fantasia dei gelatieri artigiani che sono riusciti

a inventare centinaia di gusti. Quindi, non si rinuncia alla qualità e

genuinità dei prodotti realizzati con materie prime, rigorosamente

fresche, senza conservanti e additivi artificiali, e lavorati secondo

le tecniche tradizionali. Inoltre, i gelatieri artigiani sono sempre

più attenti a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a

intolleranze alimentari della clientela”.

I gusti classici

Anche in questo 2023, nelle gelaterie stravincono i

sapori decisamente classici, a fronte dei 600 a disposizione:

primeggiano “fragola”, “cioccolato” seguiti da “nocciola”, “limone”,

“crema”, “pistacchio” e “stracciatella” anche se non perdono colpi

neanche i sempreverdi “tropicana”, “limoncello”, “tè verde”,

“arcobaleno” o addirittura “loacker”. Per chi ha problemi di dieta

(uno su dieci), ecco il gelato alla soia. Nella nostra isola, invece,

crescono anche i gusti sardi come “sebadas”, “mirto” e “pardula” o

persino i gusti al formaggio.

I gusti di tendenza 2023

Tra i gusti di tendenza per l’estate

spiccano il gelato all’Aperol Spritz, il gelato al gusto di salmone

con zeste di lime ed erba cipollina e altri sapori gastronomici come

il gelato al gusto cacio e pepe, oppure l’inconsueto gelato alla nduja

calabrese, da servire su una mini-bruschetta. Tra i trend dell’estate

non può mancare anche un riferimento al film del momento, quello con

protagonista la bambola più famosa del mondo. Infatti la sorpresa è il

gusto Barbie, tutto rosa con variegatura di cioccolato alla rosa,

macarons meringhe e marshmallow.

I costi

Il prezzo medio del cono due gusti si aggira sui 3,50 euro.

Alcune delle gelaterie più famose hanno rincarato il cono due gusti a

4 euro, ma i punti vendita dei quartieri si tengono sotto i 3 euro. Al

chilo la forbice va da 20 a 28 euro. Spesso a fare la differenza sono

i costi generali dell’attività, per esempio le spese per l’affitto dei

locali e ovviamente la posizione: se in centro il prezzo può

addirittura raddoppiare e, di conseguenza, lievita anche lo scontrino.

Nelle strade più centrali, o turistiche, molti artigiani per

ammortizzare spiegano che è inevitabile aumentare il prezzo della

pallina e l’eventuale servizio al tavolo.

I consumi

Secondo i dati dell’Istituto del Gelato Italiano e

Bva-Doxa, il gelato è amato dal 93% degli italiani, i quali vanno

pazzi soprattutto per il pistacchio, seguito da cioccolato e nocciola.

Per essere certi di avere sul cono o nella coppa un gelato davvero di

qualità, ecco i consigli per riconoscere quello davvero artigianale.

Nell’ultimo anno, sulla base di dati dell’Osservatorio Sigep (Salone

internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale

e del caffè) il consumo pro-capite in Italia è di quasi 3 kg a testa

per un giro d’affari che nel 2022 ha raggiunto i 2,7 miliardi (+16%),

mentre in Europa ha sfiorato i 10 miliardi (+13%). Se si analizzano i

dati a livello mondiale, invece, il Paese più “goloso” in assoluto è

risultato, a sorpresa, la Nuova Zelanda con oltre 28 kg a testa di

gelato consumato all’anno. Seguono gli Stati Uniti, con oltre 20 kg

pro capite e Australia a quota 18 kg. In tutto il mondo sono state

censite circa 100.000 gelaterie artigianali.

Come scoprire se è davvero gelato artigianale

Se l’offerta di gelato è

massiccia e pressoché onnipresente, non sempre coni e coppe sono

davvero artigianali. Per un palato allenato non è difficile cogliere

la differenza e individuare quelli industriali e semi-industriali, ma

chi non è così esperto potrebbe lasciarsi trarre in inganno.

Ecco come riconoscere il prodotto davvero di qualità.

– Innanzitutto il colore: se il nostro cono o la nostra coppa ha

“palline” dal colore troppo intenso e vivace, ad esempio nel caso di

menta e pistacchio, è possibile che il gelato sia stato preparato con

semi-lavorati. In questo caso, anche il sapore potrebbe risultare

troppo marcato a livello gustativo proprio a causa degli aromi

aggiunti.

– Occhio al “neutro”- La tradizione vuole che il gelato venga

preparato in laboratorio, dosando gli ingredienti secondo specifiche

ricette, che ovviamente comprendono emulsionanti e addensanti. Tutto

questo richiede maestria e conoscenza degli ingredienti e delle

tecniche: un gelato preparato in questo modo è delizioso, ma ha una

struttura non molto forte, ragion per cui va consumato a distanza di

poche ore dalla produzione. Molti gelatieri, però, ormai adoperano un

preparato chiamato “neutro”, che fornisce una base di additivi con

addensanti naturali come farina di semi di carrube, di guar, di tara e

pectine. Questo preparato riesce a dare la giusta struttura al gelato

e per questo viene adoperato nella maggior parte dei gelati che si

trovano in commercio. Ma al netto di questo, sono poi gli ingredienti

a fare la differenza: per scoprire se sono davvero di qualità occorre

leggere l’apposita tabella che ogni gelateria deve obbligatoriamente

esporre.

– Meglio i prodotti di stagione. È sempre meglio utilizzare materia

prima fresca laddove possibile. Anche quando utilizziamo frutta secca,

come nocciole e pistacchio, andiamo ad aggiungere alla base del nostro

gelato solo ed esclusivamente un’alta percentuale di pasta di nocciole

IGP Trilobata pura e pasta di pistacchio di Bronte IGP. Il risultato

finale sarà molto diverso dall’utilizzo di puree industriali al cui

interno ci sono sempre aggiunte di aromi.

Il fattore tempo

Infine, per godere al meglio il gelato artigianale, occorre

avere il tempismo giusto. Il momento perfetto è quello subito

successivo alla mantecatura, ovvero quando la miscela si trasforma in

gelato, inglobando aria. Lo si riconosce perché il gelato ha l’aspetto

di una crema morbida e pastosa. Dopo questa procedura, il gelato viene

passato in abbattitore, dove rimane per circa due minuti: questa

operazione serve a compattarlo, a dargli struttura e a renderlo denso

e spatolabile. A questo punto la carapina viene posizionata nei

pozzetti della vetrina gelato dove fa bella mostra di sé, in tutta la

sua cremosità e nel suo bel colore. Il gelato mantiene le sue migliori

caratteristiche per due giorni al massimo.