Fratelli d’Italia Alghero risponde al consigliere Mimmo Pirisi

Dopo le dichiarazioni di Mimmo Pirisi, Fratelli d’Italia Alghero decide di replicare alle gravi affermazioni del consigliere

“La replica spregevole e totalmente fuori contesto del “compagno” Pirisi è la conferma che quella presente ad Alghero sia davvero la peggiore sinistra degli ultimi decenni.

Appena vengono inchiodati ai fatti e le loro menzogne vengono smascherate, eccoli che si rifugiano dietro accuse fantasiose. Anziché argomentare nel merito, in maniera costruttiva, anziché raccontare le proprie idee, i “compagni” insultano gli avversari. Un comportamento ridicolo che ha esasperato i loro stessi elettori. Un vero e proprio avvelenamento del clima politico, dove il dibattito su contenuti e sui fatti prova ad essere cancellato, per ricorrere a insulti e personalismi.

Il “compagno” Pirisi mente su tutto e questa evidentemente è l’unica opzione di cui disponga. Evidentemente chi è comunista lo rimane per sempre, sotto ogni aspetto. Soprattutto quelli deteriori, che hanno caratterizzato la storia di questa ideologia e dei regimi che l’hanno sperimentato.

Invitiamo il “compagno” Pirisi a scoprire un minimo di dignità per imparare a stare all’interno delle istituzioni: non è con l’insulto, con l’attacco personale che ci batterete. Lo abbiamo già dimostrato e lo dimostreremo ancora.

Per concludere, il coordinatore cittadino non si nasconde, contrariamente ad altri abituati agli agguati dietro i muretti a secco. Sorprende – ma neppure troppo – che chi si definisce “democratico” non riesca a distinguere tra un direttivo e un coordinatore cittadino.

Per aiutare il compagno Pirisi seguono le sottoscrizioni di chi compone il direttivo di Fratelli d’Italia Alghero giusto per ricordare al “compagno” che nel nostro Partito la democrazia funziona realmente. In via Mazzini si attende ancora il risultato delle primarie invece… aspettiamo fiduciosi sperando che il prossimo segretario possa alzare il livello.

Infine con particolare riguardo alle affermazioni “utilizza sistemi fascisti denigratori, personali, al limite della diffamazione” chiediamo al compagno Pirisi di manifestare le proprie pubbliche scuse. In caso contrario saremo senz’altro motivati ad agire in sede civile per il risarcimento del danno”.Così afferma il Direttivo di Fratelli d’Italia Alghero.