Fordongianus si prepara a celebrare i vincitori del Premio letterario nazionale Forum Traiani

La cerimonia domenica 6 agosto, alle 10.00, nella Sala Congressi del Sardegna Grand Hotel Terme

La macchina organizzatrice della seconda edizione del Premio Letterario Forum Traiani, in moto da ormai diversi mesi, si prepara a tagliare il traguardo celebrando i vincitori di un concorso che si sta ritagliando uno spazio importante tra gli eventi culturali sardi. A Fordongianus è tutto pronto per la consegna dei riconoscimenti.

Ci sarà lo scrittore/linguista/attore Gavino Ledda che riceverà il premio per la Letteratura. Premio speciale della giuria per il libro Il giardino di Sophia di Sophie De Mello Breyner Andresen, scrittrice portoghese scomparsa qualche anno fa, tradotto da Roberto Maggiani. Riconoscimenti anche per Daria De Pellegrini, Paolo Valesio e Francesco Ottonello, vincitori delle rispettive categorie (narrativa, poesia e saggistica). La cerimonia, che sarà presentata da Giuliano Marongiu con la partecipazione dell’autrice di best seller Cristina Caboni, si terrà domenica 6 agosto, alle 10.00, nella Sala Congressi del Sardegna Grand Hotel Terme. L’ingresso è libero.

«Anche questa edizione ha registrato una larghissima partecipazione. Sono stati ben 391 i libri arrivati da tutte le regioni d’Italia e da quattordici nazioni straniere, in rappresentanza di 137 Case Editrici – sottolinea il Presidente del Premio letterario, Mario Zedda – e siamo molto soddisfatti dell’attenzione crescente che questa manifestazione sta suscitando tra gli autori e gli editori. Fordongianus è un luogo dove si respira cultura grazie alla presenza di straordinari beni monumentali come l’area archeologica di Forum Traiani, la Casa Aragonese e le chiese di San Lussorio e San Pietro Apostolo.

Il paese della bellezza, conosciuto per le sue straordinarie proprietà termali, ora ha un altro patrimonio da custodire e preservare, un premio letterario che con il supporto delle istituzioni contiamo di far crescere anno dopo anno». Confermata la conduzione della cerimonia, affidata a Giuliano Marongiu. «Con Giuliano è nata una bella collaborazione dallo scorso anno e apprezziamo la sua professionalità. Avremo, inoltre, la gradita partecipazione di Cristina Caboni – aggiunge Zedda – autrice di romanzi come Il sentiero dei profumi e Il giardino dei fiori segreti, che sono diventati best seller pubblicati anche all’estero».

La location che ospiterà l’evento sarà il Sardegna Grand Hotel Terme: un cambio di programma necessario alla luce delle alte temperature di questo periodo, ma l’adiacente sito archeologico d’età romana di Forum Traiani farà da cornice nel tardo pomeriggio, alle ore 18.30, a un evento collaterale: la presentazione del libro di Giovanna Di Marco La sperta e la babba. Insieme all’autrice interverranno la saggista e critica letteraria Giovanna Caltagirone e Bruno Pischedda dell’Università di Milano.

Una giuria di qualità attentamente selezionata presieduta da Massimo Onofri, un comitato scientifico internazionale, nomi di spicco della cultura sarda ed europea, autori emergenti e affermati: sono gli ingredienti principali di una manifestazione che intende puntare anche sulla diffusione della cultura grazie a iniziative speciali. «Tutti i libri che gli autori ci hanno inviato saranno donati – annuncia Mario Zedda – una buon parte andrà alla biblioteca del Comune di Fordongianus, il resto sarà suddiviso tra la biblioteca comunale di Uri, il Centro di documentazione e studi delle donne di Cagliari, l’Università delle Tre Età di Sassari e gli studenti del Dipartimento delle Scienze Umanistiche dell’Università degli studi di Sassari».

Parteciperanno all’evento finale il Sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda, il Sindaco di Siligo – paese del quale è originario Gavino Ledda – Giovanni Porcheddu e diversi rappresentanti della giuria del Premio letterario nazionale Forum Traiani: oltre al presidente Massimo Onofri renderanno omaggio ai vincitori anche Mario Lucio Marras, Giovanna Caltagirone, Carla Del Vais e Rosanna Morace.

Patrocinano il Premio letterario nazionale Forum Traiani la Fondazione di Sardegna, il Comune di Fordongianus, l’Università degli studi di Cagliari e Sassari e la Lettres Sorbonne Universitè. Collaborano Sardegna Grand Hotel Terme ed Endas.

