Festival Culturale LiberEvento, in arrivo Paolo Crepet ad Iglesias e Roberta Bruzzone a Piscinas

Giro di boa per il Festival Culturale LiberEvento, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, che presenta tre nuovi appuntamenti a “tu per tu” con l’autore prima di alcuni giorni di pausa in vista del ferragosto.

Ad Iglesias, il 7 agosto sarà ospite Paolo Crepet. Lo psichiatra presenterà alle 21.30, nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco il suo libro “Prendetevi la luna” (Mondadori 2023). Crepet “torna sui temi a lui più cari, l’educazione, la scuola, la famiglia, con un intento chiaro: fornire uno strumento per orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la luna, ovvero la speranza. Modera la serata il giornalista Vito Biolchini.

Martedì 8 agosto invece, alle 22 è in programma l’ultimo appuntamento per il 2023 nella Tonnara di Portoscuso con il consueto concerto del Circolo Bandistico “E. Porrino”.

Il 9 agosto la carovana di LiberEvento approderà per la prima volta a Piscinas. Nel panoramico Giardino di Villa Salazar, la criminologa Roberta Bruzzone alle 21.30 parlerà in dialogo con Carlo Floris, di un’altra sua indagine: “Yara. Autopsia di un’indagine” (Mursia 2023). La criminologa ripercorrerà le tappe più importanti e controverse di uno dei casi di cronaca che ha suscitato enorme interesse nell’opinione pubblica.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta e Portoscuso

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga.

Direzione artistica: Claudio Moica.

Direzione Organizzativa e progettazione: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Alice S.r.l, Comuni di Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Piscinas, Portoscuso, Masainas, Sant’Antioco, Teulada, Villamassargia e il patrocinio di Rai Sardegna, del Salone Internazionale del Libro di Torino.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer, Cagliari Airport Library, Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino

Media partner: Rai Radio 3, Rai Cultura, Radiolina, Radio Arcobaleno, Ajò Noas.