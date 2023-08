Ferragosto ’23 @ Fino Beach – Cala Sassari / Golfo Aranci: 14/8 Mid Summer Dinner Show, 15/8 Lobster Merveilles… e due parole con l’art director Nello Simioli

Fino Beach, Cala Sassari (Golfo Aranci= continua a collezionare successi grazie al concetto informale ma altamente qualitativo che ormai lo contraddistingue da anni. L'imperativo categorico di questa crew è regalare ogniattenzione agli ospiti. Il Trio Finetti, Becchetti, Mainardi, coadiuvati dell'art director Nello Simioli, per Ferragosto 2023, ha in serbo due giorni meravigliosi grazie anche al coinvolgimento di Alex Mantovani e dei suoi performer.

Si parte il 14 con il “Mid Summer Dinner Show”, una cena spettacolo che metterà in scena la musica dal vivo di Mapo Facchini. Veterano del live show della Costa, nella sua carriera ha fatto ballare i personaggi più popolari e influenti dello showbiz, della finanza e della politica. E non solo: ecco momenti di animazione pirotecnica, trampolieri… e molto altro, con i performers di Alex Mantovani, provenienti dagli show televisivi più visti. E ovviamente, dopo una certa ora, si balla, tutta la notte, a piedi nudi sulla sabbia con i dj set di Simioli, Gass Krupp, Dee Frans e molti altri… sotto le stelle ed i fuochi d’artificio che celebrano la notte più lunga dell’estate.

IL 15 agosto, invece, a Fino Beach – Cala Sassari / Golfo Aranci, ecco l’ormai celebre cena “Lobster Merveilles”: l’aragosta regnerà sovrana in tutte le pietanze proposte agli ospiti. E ovviamente, non mancheranno musica dal vivo ed animazione, per un crescendo di emozioni da gustare e vedere, per un’esperienza romantica e indimenticabile.

Fino Beach, a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, anno dopo anno ha conquistato una fascia di pubblico sempre più numerosa ed esigente grazie alla sua anima informale ma altamente qualitativa. L’atmosfera di questa spiaggia ‘multiformato’ ispira libertà, voglia di relax e allo stesso tempo, occasioni di divertimento puro. Abbiamo chiesto all’art director Nello Simioli di spiegarci meglio questo concetto di beach entertiainment multiformato ideato da lui e supportato fortemente dalla proprietà Finetti, Becchetti e Mainardi.

“Dopo tanti anni di esperienze maturate nei club di tutto il Mondo avevo in mente di creare un format di intrattenimento circolare che abbracciasse le varie fasi della giornata e quindi non si limitasse solo alla ‘Notte’ ma al contrario, avevo la convinzione che il pubblico di un certo tipo andasse sempre più verso la ricerca di un intrattenimento da vivere durante il giorno”, spiega Simioli.

Come è nata l’idea di Fino Beach?

L’incontro con I titolari del Fino Beach è stata la scintilla che ha dato vita a tutto questo. Il beach entertiainment multiformato si concretizza nella continua ricerca di creare occasioni di divertimento in tutte le varie fasi della giornata, garantendo allo stesso tempo libertà, relax ed energia positiva, nel massimo della qualità ristorativa, musicale di intrattenimento e dei servizi.

Non deve essere facile proporre di tutto, a tutte le ore…

E’ un’impresa molto impegnativa da parte della gestione, che però anno dopo anno ha conquistato sempre più consensi e oggi con soddisfazione possiamo affermare che il Fino è uno dei beach club più “Cool” d’Italia. Non è un caso che Corona, noto brand di Birra ha scelto proprio noi come unica spiaggia in tutta la Nazione, con cui gemellarsi per l’intero periodo estivo.

Fino Beach propone davvero di tutto…

Assolutamente sì.Al Fino puoi prendere il sole sulle comode sdraio sulla spiaggia o sui lettoni nell’area privè, sorseggiare un cocktail al bar, goderti il pranzo tra cucina mediterranea o nippo brasiliana, puoi farti fare un massaggio rilassante, ‘aperitivare0 al sunset, con guest dj molto noti. Non solo: puoi cenare in riva al mare o passare dopo cena per un drink ascoltando ottima musica dal vivo con artisti d’eccezione, assistere a show di animazione messi in scena da veri professionisti. E puoi scegliere la tua confort zone in base ai gusti e al budget sentendoti sempre super coccolato e seguito per ogni tua esigenza.

E’ una proposta italiana, ma anche internazionale.

E’ uno dei punti di forza di questa realtà. Sei al Fino e ti sembra di stare a Mykonos, Formentera o Ibiza allo stesso tempo, ma sei in Italia a due passi dalla Costa Smeralda, nel mare più bello d’Europa, dove il valore aggiunto non è il guests di turno, ma sei tu e la nostra attenzione nel prenderci cura di te!”.