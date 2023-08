Ferragosto 2023 The Beach Luxury Club Domina Zagarella (Santa Flavia – Palermo): 14/8 Gran Galà, 15/8 Cena Siciliana

Ferragosto 2023 The Beach Luxury Club Domina Zagarella (Santa Flavia – Palermo): 14/8 Gran Galà, 15/8 Cena Siciliana

Che succede in Sicilia per Ferragosto, dove The Beach Luxury Club prende vita a Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella? La location, che ha una vista mozzafiato sul mare, mette in scena anche piatti e drink d’eccellenza, oltre ad un sound pop dance coinvolgente. Riassumendo, un mix vincente. The Beach Luxury Club Domina Zagarella mette in scena due party diversi, il 14 ed il 15 agosto, entrambi decisamente da non perdere.

Si party il 14 agosto, con un Gran Galà decisamente atteso. Già dalle 21 la serata inizia con un aperitivo e welcome buffet in Terrazza Martini. Al sound pensa Andrea Infantino, un vero professionista della musica con il suo dj set, mentre gli artisti di The Beach mettono in scena uno spettacolo che regala emozioni. Il menu è all’altezza delle aspettative dei più esigenti e punta tutto sul meglio piatti simbolo della cucina mediterranea. Diamo solo qualche esempio dei piatti, perché il menu è infinito: aragostelle ed astice alla catalana, busiate al ragù di pesce e crostacei del golfo, cous cous, pesce spada in bellavista, arrosto di vitello, torta Sicilia al pistacchio… Non c’è solo musica ed ottimi cibo: fuochi d’artificio illumineranno il Golfo di Porticello.

Il 15 agosto al The Beach Luxury Club Domina Zagarella va invece in scena un’altrettanto attesa Cena Siciliana.

Anche in questo caso, la serata inizia alle 21, con un aperitivo e welcome buffet in Terrazza Martini. Alla musica pensano i Kisti Semu, compagnia di musica popolare siciliana e più tardi, dopo cena, si balla con ogni tipo di sound. Ovviamente non mancano tutti (proprio tutti!) i piatti simbolo della cucina dell’isola. Anche in questo caso i piatti sono troppi per essere citati, dalla caponata di melanzane ai cannolicchi con la ricotta non manca niente: insalata vastasa, sarde a beccafico, pesce spada panato agli agrumi di sicilia panino con la milza, arancine, sfincione, cozze scoppiate, fritturina di alici…

The Beach Luxury Club Sicily c/o Domina Zagarella Sicily – Santa Flavia (Palermo), via Nazionale n. 77.

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali e poi dj set scatenati.

