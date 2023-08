Ferragosto 2023, le mete più gettonate dai single

Sei milioni di single hanno scelto agosto per andare in vacanze, con una spesa complessiva messa a budget di 11 miliardi di euro; preferendo mete nazionali ma apprezzando anche quelle estere.

A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo e per single

In Italia una famiglia su 3 è single. A metterlo in evidenza –basandosi sui dati ISTAT– è Vamonos Vacanze (vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo (e per single), che ha potuto osservare che il 71% di loro parte ad Agosto.

«Dei 26 milioni di nuclei residenti in Italia le persone che vivono da sole sono il 33%, con una maggioranza di donne rispetto agli uomini: 58,6% contro 41,4%»

mettono in evidenza gli analisti di Vamonos-Vacanze.it che hanno approfondito questo tema mettendo in rilievo che —degli 8,6 milioni di single— la metà (4,3 milioni) si concentra nel Nord Italia; mentre 2,4 milioni vivono nel Mezzogiorno ed i rimanenti 1,8 milioni nel Centro Italia.

A scegliere il mese di agosto per andare in vacanza è il 71% di loro, 6 milioni di single che spenderanno mediamente 1.825 euro ciascuno; per complessivi 11 miliardi di euro.

Le mete più convenienti

Tra le mete più convenienti in Italia, rimane imbattibile la settimana al mare a Pugnochiuso; anche in questo caso all-inclusive, che su Vamonos-Vacanze.it costa circa 100 euro al giorno.

Ma, tra le mete più economiche proposte dal tour operator numero uno per le vacanze di gruppo, ad andare per la maggiore —senza rinunciare proprio a nulla— è anche la vacanza a Sharm El Sheikh, una delle location più belle e suggestive del Mar Rosso e del mondo, dove bastano 150 euro al giorno, più o meno quanto una famiglia media spende per andare al mare sotto casa.

E più o meno con la stessa cifra (170 euro al giorno) si può perfino andare a Capoverde avvolti da un clima tropicale in camera singola alla scoperta della natura incontaminata nell’Africa Occidentale, in un’oasi paradisiaca al largo delle coste atlantiche senegalesi.

Quali sono le preferenze dei single per Ferragosto?

Pugnochiuso, Puglia

Su un campione di 2 mila persone maggiorenni di entrambi i sessi, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 2,08%, vede classificarsi al primo posto la Puglia, con la spiaggia di Pugnochiuso nel Comune di Vieste.

Situato sulla costa tra Vieste e Mattinata a 20 km dalla cittadina viestana, Pugnochiuso è un centro turistico che è anche la roccaforte di Vamonos-Vacanze.it. Il resort fu fortemente voluto da Enrico Mattei che scoprì queste baie verdeggianti sorvolando la costa del Gargano nel lontano 1959; così —negli Anni Sessanta del secolo scorso— prese il via l’industria del turismo sul Gargano.

«Ora è una delle località più richieste da chi preferisce l’undertourism: la spiaggia di Pugnochiuso —lunga appena 200 metri, con il suo fondale sabbioso circondato dal verde— sorge infatti all’interno della struttura ricettiva ed è quindi accessibile solo attraverso il resort o via mare. Molto suggestivo anche il panorama che si riesce a vedere dalla poco distante Torre dell’Aglio» commentano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it, tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

San Teodoro, Sardegna

Al secondo posto della classifica dei migliori comuni balneari italiani troviamo invece San Teodoro, in Sardegna. San Teodoro è un comune “sparso” che conta con meno di 5 mila abitanti, in provincia di Sassari, tra la regione storica della Gallura e quella della Baronia, che sorge nell’immediato entroterra alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu.

«Se hai voglia di Caraibi a pochi passi da casa, di lasciarti dondolare da acque cristalline e di condividere esperienze uniche, questa è la meta giusta per te» dicono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it che a San Teodoro hanno stabilito un’altra delle loro roccaforti, presso un incredibile resort a pochi passi da Cala Brandinchi.

Favignana

Al terzo posto si colloca Favignana, comune totalmente insulare che fa parte del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia. Il suo territorio corrisponde all’arcipelago delle Isole Egadi, comprendente le isole “maggiori” di Favignana, Levanzo e Marettimo e gli isolotti minori di Maraone e Formica.

E proprio a Favignana ed alle Isole Egadi —per chi veramente ama il mare— Vamonos-Vacanze.it propone delle meravigliose settimane in barca a vela. «Salpiamo da Marsala, città ricca di storia e di spiagge dalla sabbia fine e dal mare cristallino, ed andremo a caccia di splendide calette e delle baie più suggestive dell’arcipelago.

A Favignana ci tufferemo a Cala Rossa ed a Cala Azzurra. Poi a Levanzo —oltre alle innumerevoli calette, tra cui Cala Fredda, Cala Minnola e Cala Tramontana— esploreremo la meravigliosa Grotta del Genovese e proseguiremo poi il nostro viaggio alla scoperta dell’isola di Marettimo con i suoi paesaggi mozzafiato. A Favignana sbarchiamo anche la sera, per godere della sua vita notturna» dicono i responsabili del tour operator.

Rimini

Tra le preferenze dei vacanzieri italiani, al quarto posto c’è anche Rimini, molto gettonata da chi invece preferisce “gettarsi tra la folla”. Meta d’eccellenza per gli amanti dell’estate tipica romagnola, fatta di tanto divertimento, buon cibo e spiagge senza fine.

Bibione

E poi ancora al quinto posto troviamo Bibione, in Veneto; con il suo mare pulito e cristallino e la sua spiaggia accogliente e ben attrezzata che ne fa una località di punta di tutto il Nord Italia.