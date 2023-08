Estate torrida ma meno prelievi dal bacino del liscia, primi risultati da efficientamento rete e responsabilita’ aziende

Nonostante le alte temperature nel mese di luglio c’è stato un consumo della risorsa

inferiore, anche se di poco, con quello registrato nel 2022: 7,84 milioni

di metri cubi d’acqua in uscita, che ha fatto passare il volume invasato

dal 96 percento all’88 percento: nel 2022 il consumo nel mese di luglio fu

leggermente superiore con 8,44 milioni di metri cubi consumati.

(Nel 2021

fu di 8,25 milioni di metri cubi). “Il Liscia gode di buona salute in

termini di risorse incamerate – spiega il presidente Marco Marrone – i

dati lo dimostrano, e apparentemente sembra che per il mese appena passato

non ci sia stato un un consumo maggiore rispetto agli anni scorsi per

sopperire alla aridità derivata dalle altissime temperature. In realtà, le

elevate temperature hanno comportato una richiesta di acqua maggiore, ma i

prelievi dal Liscia sono stati inferiori perchè stiamo vedendo gli effetti

di due novità molto importanti: la prima è che abbiamo registrato una

sempre più crescente presa di responsabilità da parte dei nostri

agricoltori. Le aziende agricole sono molto più sensibili al tema del

risparmio delle risorse idriche e portano avanti condotte aziendali

caratterizzate dall’efficienza nel consumo divenendo sempre più

protagoniste e attive nella attenzione alla tematica dei cambiamenti

climatici. L’altro dato molto importante è che stiamo raccogliendo gli

effetti degli interventi per limitare le perdite di acqua dovute alla

vetustà delle condotte”. “Anche grazie ai lavori iniziati nel 2020 con 20

milioni di euro del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di

concerto con il ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del

Turismo si è potuto procedere a un’opera fondamentale per il territorio,

ossia gli interventi sul canale adduttore del Liscia – spiega il direttore

del Consorzio Giosuè Brundu -. Anche questo, con il recupero delle acque

reflue realizzato ad Arzachena, è un investimento importante per il futuro

che ci permetterà di affrontare i periodi di siccità con maggiori

certezza, ma ancora tanto c’è da fare, e questo momento, seppur

caratterizzato da una situazione climatica anomala, è quello della

programmazione e messa in cantiere dei progetti”.

“Il dato importante e dal quale non possiamo scappare è che ci stiamo avviando verso una

tropicalizzazione del nostro ambiente – conclude Marco Marrone -. È quindi

fondamentale “approfittare” di questa situazione al momento favorevole per continuare nella strutturazione di una rete di bacini e di una rete di

distribuzione più capillare senza dimenticare il recente passato fatto di

siccità e poca acqua incamerata. Con questa logica il Consorzio di

Bonifica della Gallura da diversi anni ha avviato progetti e

collaborazioni con i Comuni dei suoi comprensori per un recupero delle

acque in uscita dai depuratori che sono idonee per l’agricoltura e che

diversamente finivano a mare. Una progettualità che guarda a un futuro non

troppo lontano”.

