Doppio concerto per Musica & Natura

Doppio concerto per Musica & Natura, Ars Musicandi e Giovanni Sanna Passino, doppio concerto a Porto Torres per la XVIII edizione di Musica & Natura. Si ritorna nell’atmosfera magica della Basilica di San Gavino e nell’ampio spazio verde de Le Tenute Li Lioni. Un ricco cartellone di appuntamenti con la musica classica, jazz e contemporanea organizzato dall’associazione Musicando Insieme nelle suggestive location della città.

In calendario per domani, domenica, 6 agosto alle 21.30, il concerto del Duo Ars Musicandi con Marco Ligas al violino e Davide Burani all’arpa per una esecuzione di brani di Tournier, arpista e compositore francese del ‘900, e di Thomas prolifico compositore gallese.

Doppio concerto per Musica & Natura Il concerto offre un repertorio variegato con capolavori per arpa e violino dei più grandi musicisti, quali Saint–Saëns, Kreisler, Tedeschi e Gluck. Suoni e atmosfere particolarmente decisive espressi con due strumenti che richiedono particolare destrezza e che hanno consentito al Duo Ars Musicandi di sviluppare una tecnica capace di avvicinarsi alle opere di fama internazionale. La morbidezza del suono e l’espressività interiore di Ligas e Burani rivela una interpretazione introspettiva e intima.

Presso il giardino de Le Tenute Li Lioni l’appuntamento è alle 22,00 con il concerto del quartetto composto da Giovanni Sanna Passino alla tromba, Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al basso e Bruno Brozzu alla batteria. Il trombettista Sanna Passino, volto noto della scena jazzistica presenta alcuni brani dedicati alla letteratura degli scrittori americani e una rilettura delle migliori colonne sonore di film noti. La rassegna concertistica a cura del direttore artistico Donatella Parodi, cominciata il 22 luglio proseguirà fino al 18 agosto con 24 appuntamenti in cartellone.

