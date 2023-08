Domani sul palco del Baretto arrivano i Gentilesky

Il Baretto lancia la volata all’ultimo mese d’estate. Sul palco del Baretto è sempre di festival. Domani venerdì 25 agosto 2023 Gentilesky (opening Clvbs). Il 1 settembre parte “Un venerdì da Cantautori”

Domani, venerdì 25 agosto, calerà il sipario sul Vibes & Waves festival, altro prezioso tassello del mosaico di proposte musicali del Baretto dedicato alle espressioni più intriganti dell’indie rock. Chiusura in bellezza quindi per l’edizione 2023 di questo festival che, per l’occasione, porta in baia Gentilesky, con opening affidata a Clvbs.

Un ponte fra la Sardegna e Istanbul, band cagliaritana nata nel segno del post punk che sa di funk e arrota le chitarre come fossero sciabole. Band creata nell’unione degli stili e delle sensazioni di artisti derivanti da esperienze artistiche diverse e definiti dalla Rivista specializzata Rumore “Un gruppo che meglio di altri fotografa lo stato di salute (e allo stesso tempo l’assoluta marginalità) del vero underground italiano. Prevale l’angolarità di un suono moderno che i Gentilesky praticano con convinzione non perché si deve ma perché è la loro lingua” (cit. luca Frazzi). Disco in uscita per l’etichetta americana Hozac Records.

Il BlueSunset festival dà invece appuntamento al prossimo 31 agosto 2023 con l’attesissimo ritorno di un amico del Baretto: Francesco Piu trio; il 09 settembre 2023 si chiude in bellezza con Bad Blues Quartet.

