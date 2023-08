Domani all’Arena Fenicia l’epopea dei Beatles raccontata dallo straordinario Cesare Bocci

Il venerdì del festival propone alla platea dell’Arena Fenicia una delle narrazioni più suggestive degli ultimi due secoli e uno dei narratori più efficaci dell’intero panorama italiano. A impreziosire il tutto la presenza dell’Ensemble Saverio Mercadante

Chiedi chi erano i Beatles. A Cavallo di due secoli il mito dei 4 di Liverpool non è ancora tramontato. Anzi, si rafforza con il meccanismo della contaminazione, della riscoperta e della narrazione. Ed una delle più impattanti ed efficaci narrazioni è attualmente in scena , portata sull’Arena Fenicia da un attore ematico ed efficace come Cesare Bocci. Bocci sarà inoltre accompagnato sul palco dall’ensemble Saverio Mercadante, perla preziosa e di rarissima bellezza regalata al pubblico dell’Arena Fenicia di Sant’Antioco. Lo spettacolo è in programma domani – venerdì 18 agosto – alle ore 21.30. Si inserisce nel ricco calendario di eventi offerto al venti ventitre dal festival FestArtes / Sulky Jazz e Narrazioni. Biglietti ancora disponibili come da dettaglio in coda al testo.

L’evento

Un’altro attesissimo e grande protagonista di un festa, d’arti e d’arte che dura ormai da oltre un mese ed andrà avanti sino al prossimo 8 agosto, senza mai abbassare il livello di entusiasmo e della qualità della proposta: 10 eventi (dal 07 luglio a 08 settembre), ottimo livello di partecipazione. Gli eventi sono stati ospitati nella splendida spiaggia di Cala Sapone, all’interno dell’arena Fenicia (“Paul McCartnery e i Beatles: due leggende” nello specifico) e in piazza De Gasperi: in questi luoghi la magia è accaduta, accade ed accadrà ancora, omaggio alla bellezza di un’isola bellissima che sa essere accogliente e straordinario teatro naturale.

Il ruolo di Cesare Bocci

Allo straordinario attore Cesare Bocci è affidato il compito di dar voce a Paul McCartney, per condurre l’ascoltatore in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles. L’Ensemble Saverio Mercadante proporrà invece alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate. Viaggio tra canzoni mitologiche e misteri mai risolti.

L’organizzazione

Sarà questo l’ennesimo picco di attenzione di una intera estate da trascorrere assieme con l’arte a permeare gli intenti legati all’accoglienza, alla promozione e alla valorizzazione dell’esistente attraverso artisti chiamati a esprimersi al meglio in scenari unici e suggestivi, punti cardinali e riferimenti di una manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

I biglietti

Biglietti utili ad assistere allo spettacolo ancora disponibili: € 12,50 biglietto intero + prevendita; € 10,00 biglietto ridotto + prevendita per residenti a Sant’Antioco acquistabile esclusivamente presso “Giornaland” di Carmine Frau. Ticket disponibili anche sul circuito BoxOffice Sardegna e nei punti vendita locali.

