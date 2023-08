Domani a Porto Ferro il travolgente sound della ban messicana Son Rompe Pera

Domani a Porto Ferro il travolgente sound della ban messicana Son Rompe Pera, XXV^ edizione festival abbabula Arriva dal Messico il travolgente sound dei Son Rompe Peraopening Arturo / Meschino Dj set Arrogalla Domani, 12 agosto 2023 dalle ore 20 // evento ospitato dal Baretto di Porto Ferro

advertisement

Doveva essere una sorpresa, sarà una bomba tutta ritmo ed energia: una località segreta, una band che arriva da oltre oceano, due giovanissime proposte musicali local, l’ultimo appuntamento nel calendario della XXV^ edizione del festival Abbabula ospitato e organizzato, per la speciale occasione, del Baretto di Porto Ferro.

L’appuntamento è fissato per domani, sul palco del Baretto di Porto Ferro al calar del sole. La baia sarà ospitale platea che presterà orecchio sguardo e voglia di ballare ad una delle proposte più travolgenti e suggestive dell’intera storia del festival organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili, tappa che vive e si accende grazie all’opera del Baretto: i Son Rompe Pera arrivano dal Messico, sono una band garage-cumbia-marimba-punk (l’unica al mondo del suo genere) e sono pronti a conquistare il pubblico con uno spettacolo che si annuncia ad alto tasso di coinvolgimento.

L’opening è affidata a due giovanissime espressioni del fare musica made in Sardegna & made in Puglia: Arturo – vincitore del contest “We Want You” lanciato dalle Ragazze Terribili e andato in scena al Quod Design di Sassari lo scorso maggio – salirà sul palco al tramonto (h 20); a seguire toccherà a Meschino, interessante artista pugliese selezionato dalla Puglia Sound Records in occasione del recente Medimex. A chiudere la serata il dj set di un habitué del festival, Francesco Medda “Arrogalla“.

I Son Rompe Pera saranno per la prima volta in Sardegna, nell’unica data italiana del tour mondiale. L’ultimo progetto dei i fratelli Gama – eredi di una antica tradizione familiare legata al suono della messicana marimba – sono nati e cresciuti nella profonda periferia di Città del Messico e interpretano questo particolarissimo genere musicale (icona della locale tradizione folklorica) sfidandone i limiti come mai prima d’ora.

La miscela compositiva assolutamente unica del gruppo deriva dalla classica ribellione giovanile, quando ancora adolescenti hanno “abbandonato” lo studio della marimba per suonare nei gruppi punk, rockabilly e ska. Un progetto completo quello dei Son Rompe Pera, svolta decisa, potente e inedita alla dimensione della musica messicana.

L’edizione 2023 di Abbabula è inserita nel cartellone estivo di Alghero Experience. Il festival è organizzato grazie al contributo del Ministero per i Beni e Attività Culturali,dell’Assessorato della Cultura e quello del Turismo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e al patrocinio del Comune di Alghero.