 Diportisti in acqua a seguito di principio di incendio a bordo di un natante in località sella del diavolo – la guardia costiera di cagliari trae in salvo 4 persone 

Nella mattinata odierna, la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso a favore di 4 persone, costrette a lanciarsi in acqua a seguito di un principio di incendio a bordo di un natante da diporto nello specchio acqueo prospiciente la Sella del Diavolo.

Infatti, a seguito di segnalazione pervenuta tramite numero di emergenza in mare 1530 è stato disposto l’invio in zona della dipendente M/V CP320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso la quale, raggiunto il luogo della segnalazione ed intercettata l’unità, ha provveduto a trarre in salvo i diportisti che, nel mentre, si erano lanciati in acqua con l’utilizzo di materassini e ciambelle.

Tratte in salvo le persone, si è proceduto al rientro in porto presso il molo di Sant’Elmo, anche con l’ausilio di una motobarca dei VVF i quali, allertati dalla stessa sala operativa Guardia Costiera Cagliari e prontamente intervenuti, hanno escluso ulteriori inneschi.

Terminata l’operazione SAR le unità navali riprendevano il normale assetto.

