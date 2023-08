Decarbonizzazione con idrogeno, Regione Puglia “A rischio fondi Pnrr”

RIMINI (ITALPRESS) – “Abbiamo la produzione di acciaio più importante d’Italia a Taranto, presso l’ex Ilva, che richiede un processo di decarbonizzazione, e l’idrogeno è uno degli elementi con i quali si può decarbonizzare la produzione d’acciaio. Nel Pnrr è previsto un miliardo di euro per la sperimentazione, ma l’assegnazione di questi fondi è in forse, perchè nella proposta di modifica è stata spostata su altra fonte finanziaria: questo rappresenta una preoccupazione per il territorio pugliese”. A dirlo Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, a Rimini in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

