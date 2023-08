Corso abilitante per il trasporto di animali vivi

Inizia a ottobre, presso la sede di Confcommercio Oristano in via S. Mele 7/g, il corso per il conseguimento del requisito formativo per il rilascio del certificato di idoneità per conducenti o guardiani dei veicoli per trasporto di animali vivi.

Il corso si suddivide in tre giornate per un totale di 12 ore di formazione, è aperto a tutti e ha un costo di € 230,00 (iva inclusa).

Le vigenti disposizioni sul benessere animale stabiliscono che, all’interno del territorio nazionale e comunitario, il trasporto degli animali debba avvenire su mezzi idonei ed in condizioni tali da evitare di esporli a lesioni o a sofferenze inutili, assicurandone l’incolumità.

A tal fine, il personale preposto alla conduzione dei mezzi o addetto ad accudire agli animali deve essere in possesso del prescritto certificato d’idoneità, ottenibile solo dopo aver completato un corso di formazione, con esito positivo alla prova di esame finale.

Tra gli argomenti del corso: la fisiologia animale e, in particolare, il fabbisogno di acqua e alimenti, il comportamento animale ed il concetto di stress; gli aspetti pratici dell’accudimento degli animali; l’impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne; le cure di emergenza agli animali; gli aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

Il corso di aggiornamento della durata di 4 ore, destinato a chi deve rinnovare il certificato di idoneità scaduto, si svolgerà anch’esso nel mese di ottobre.

Il costo è di € 78,00 (iva inclusa).

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo oristano@confcommercio.it o chiamare allo 078373287.

Le iscrizioni chiudono venerdì 29 settembre.